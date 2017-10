por CED » hace 23 minutos

Difícil responder si no sabemos de tanta cosa a la que no tenemos acceso.

Me pregunto si Mercedes tiene mucho más que ganar en imagen si permanece en la F1.

Creo que no. Más bien, puede perder algo de lo muy bien logrado, si perdiese el título este año o el próximo.



Visto de otra forma, ¿se justifica seguir después de tantos años de éxitos?



Bien, pues ahí está el caso de Ferrari, quizás la mayor fábrica de coches ligada a la competición, con una imagen que causa admiración y quienes no ganan siempre, sino de vez en cuando...pero ahí están, presentes en la Fórmula 1, dando lucha y cuando no han tenido el cochazo que lidere la parrilla, han luchado por conseguirlo.

Tuvieron sus años muy gloriosos con Michael Schumacher, binomio que casi se cansa de ganar. Hasta se cambió la reglamentación para nivelar su supremacía, si no mal recuerdo. No se ha repetido aquello y es muy difícil que vuelva a darse algo así.



Pero ¿tiene Mercedes tiene esa misma afición a competir? Lo hicieron hace años, en la década de los 50 y con éxito, hasta que volvieron motorizando a McLaren, con quienes siguieron siendo exitosos. Así, luego de comprar Brawn GP para desde 2010 comenzar otra vez en equipo propio un camino al éxito, que desde 2014 con tres temporadas extraordinarias, dominan hasta hoy.



Se justifica seguir, en mi opinión, no. Tampoco en el caso de Ferrari.

Entonces, la pregunta ¿porqué seguir? Sencillamente por llevar la competición en el ADN, tatuada en la piel, como una adicción....etc...etc...

...así fue por años que vimos a los Lotus, B.R.M., Tyrrell y ahora a Sauber, Force India, Renault, Red Bull.



Eso sí, ojalá lo hagan, porque no es lo mejor eso de "ya gané, ahora adiós". Lo hizo Rosberg y se lo respetamos, pero Mercedes es diferente y debe estar en la alta competición, a mi modo de ver.

Ojalá Honda siga y vuelva Toyota, así como lo ha hecho Renault.

Si Red Bull, bebida energética no fabricante de coches, no se retiró después de 4 títulos seguidos, ojalá sirva de ejemplo a Mercedes, fabricantes de admirados coches en todo el mundo desde haca muchísimos años.



Esto de triunfar en la F1 es hoy demasiado difícil, dado los muy altos costos involucrados. No es suficiente unos eurillos o dolarcillos por aquí y allí.



Entonces, ojalá Liberty haga las cosas bien, logre bajar algo las altísimas cifras, logre que el público se interese más, así habrá más interés en ser sponsor, etc...la cadena que conocemos.



¿Prepara su retirada Mercedes? Por el bien de la F1 ojalá no sea así.