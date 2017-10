por GTO » Ayer, 15:48

Force India: varios equipos han infringido el artículo 22.3Otmar Szafnauer asegura que varias escuderías secaron su lugar de salida en Malasia, algo prohibido por el reglamento deportivo.Cuando todo hacía indicar que la única gran polémica del Gran Premio de Malasia 2017 iba a ser el posible fichaje de Marcin Budkowski, ex jefe del departamento técnico de la FIA, por Renault, la salida de la prueba malaya podría traer consecuencias para futuras pruebas.Pongámonos en antecedentes. Las previsiones meteorológicas dotaban de un 80% la probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada de hoy en Sepang, descendiendo hasta el 55% al principio de la prueba y un 22% durante la celebración de la misma.Un vaticinio que se ha cumplido, ya que horas antes de la decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula 1 2017, una tormenta ha hecho acto de presencia en el circuito, con tal intensidad que minutos antes del comienzo de la carrera aún existían zonas húmedas.Un hecho que algunas escuderías han intentado contrarrestar utilizando secadores manuales, algo que a juicio de Force India quebranta el artículo 22.3 del reglamento deportivo: “La mitad de los coches en la parrilla estaban secando el asfalto, lo que no está permitido, y por tanto nosotros no lo hicimos. Realmente nosotros cumplimos las reglas, así que cuando los demás secan la pista, obtienen un comienzo de carrera mucho mejor que saliendo desde el lado húmedo de la parrilla”.Cuestionado sobre si han notificado esta acción a la FIA, Otmar Szafnauer ha asegurado en 'Motorsportotal' que los miembros de la FIA se mostraron desconcertados: "Ya se lo planteamos. No he hablado con Charlie, pero sí con algunos otros miembros de la FIA. No sé, están desconcertados con lo que ha pasado, pero no sé que van a hacer. Lo señalamos en la parrilla, cuando lo estaban haciendo, no está permitido, pero muchos lo hicieron y tuvieron una mejor salida, no puede ser que sucedan este tipo de cosas”.Recordemos que el artículo 22.3 del reglamento deportivo establece que "los competidores no están autorizados a intentar alterar el agarre en cualquier parte de la superficie de la pista”. Veremos si esta actuación es debatida en la reunión que los jefes de equipos mantendrán durante el Gran Premio de Japón 2017.