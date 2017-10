por Otani » Ayer, 16:45

Lo de idiota sobra, pero de todas formas lo de Magnussen ya huele. Son muchos años con este tipo de maniobras, que él dice que son al límite y que cualquier piloto las debería hacer, pero hay cierto límite que viene marcado por el sentido común. Forzar a otros pilotos fuera de la pista de forma deliberada no es jugar limpio, lo pongas como lo pongas. Y más cuando lo conviertes en una marca personal.No sé cuántas veces le habremos escuchado por la radio el "what is he doing?" este año. Siempre son los demás los que hacen cosas raras