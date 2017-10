por GTO » Ayer, 15:52

Alonso: "Vettel nunca está feliz"Fernando Alonso con el McLaren por delante de Sebastian Vettel y su Ferrari en Sepang.El asturiano se refiere a las quejas del alemán que le acusó de ayudar a Ricciardo para que no lograse subir al podio de Sepang."Senna, el mejor. Después Fernando. Hamilton, Prost, ummm… y claro Schumacher". ¿Vettel? "No tanto, es uno de los mejores de ahora, pero no de siempre". Habla uno de los mejores periodistas de Fórmula 1 del mundo, alemán que lleva desde 1981 cubriendo con la misma pasión que ayer en Malasia el Mundial de Fórmula 1. Su opinión es válida, mucho más que la mía que, por cierto, firmo debajo de sus palabras, pero además es mayoritaria en el paddock del campeonato del mundo.Nadie puede dudar de la calidad como piloto de Sebastian Vettel, cuatro títulos mundiales no los gana cualquiera, ni siquiera con el mejor coche, hay que tener talento, suerte, valentía… pero dicho esto, el alemán pensó que con su llegada a Ferrari iba a volver a ganar casi de manera fácil. Y no ha sido así. Y además aún son muchos los que piensan en Alonso como el mejor, el mismo al que le ganó dos títulos en la última carrera. Y mientras el asturiano sueña con ganar, el alemán lo hace con el reconocimiento. ¿Nadie está contento? Más o menos…En esta rivalidad que durará para siempre, vivimos un nuevo episodio en Malasia. Alonso tuvo primero siete vueltas por detrás a Vettel en el inicio de la remontada del alemán, pero lo más duro llegó después cuando ya Fernando iba a ser doblado por el de Ferrari. Por delante estaba Daniel Ricciardo, amigo de Alonso por otra parte, al que dejó pasar justo antes de llegar a la curva, después tuvo a Vettel tres curvas por detrás, antes de apartarse de manera clara, lo que provocó las quejas de Sebastian."No, no vi nada aún, intenté no molestar a ninguno de los dos", dijo Alonso al terminar la carrera. Pero Vettel no lo veía igual: "Vamos, Alonso... ¿de verdad? Pensé que era mejor que eso", dijo por la radio del asturiano y siguió tras la carera: "¿Alonso? tienes que preguntárselo a él, él ve las banderas azules y decide hacer lo que hace, pero sabemos que no le gusta Ferrari y creo que ha decidido ayudar a Daniel un poco, dentro del coche te hace enfadar, él ha dejado pasar a uno y al otro no, así que ¿qué le puedes hacer?".La verdad es que Alonso ama Ferrari, la escudería donde vivió algunos de los mejores momentos de su vida personal y profesional, pero no tiene tanto cariño a Vettel. En su 'Instagram' puso un vídeo con Ricciardo al que se refirió como "aquí, el hombre del podio". Y es que a Fernando le gustan las bromas, claro. Antes de eso, en declaraciones en Sepang se refirió a Vettel: "No sé, nunca está feliz". Quizá todo tenga que ver con el pasado, con lo que han vivido. ¿Alguien está feliz del todo en esta historia? Veremos el futuro…