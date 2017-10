por GTO » Ayer, 21:11

La esperanza de Alonso está en Renault y en un amigo íntimoEl jefe de motores de la marca francesa es una de las personas más cercanas al piloto español en la F1Todas las esperanzas de Fernando Alonso para enderezar su trayectoria en la Fórmula 1 residen en una avenida de abolengo (presidente Kennedy) a las afueras de un polígono industrial en una ciudad dormitorio a las afueras de París (Viry Chatillon). Allí tiene su sede la división de Fórmula 1 de Renault y, en su interior, se encuentra el departamento de motores que surtirá a tres escuderías en 2018 (la propia Renault, Red Bull y McLaren). Anunciada hace días la separación entre Honda y McLaren, al equipo inglés solo le queda, como tabla de salvación de la compañía, confiar en el talento de los ingenieros que perfilan el propulsor francés después de tres años horrorosos con los japoneses. El máximo responsable de este proyecto es un ingeniero aeronáutico, Remi Taffin, que pasa por ser uno de los pocos amigos íntimos que Alonso ha sellado en sus 16 años de convivencia con los habitantes del planeta Fórmula 1.Faltan seis carreras para la conclusión del campeonato y en McLaren ya han puesto rumbo a 2018. De 2017 solo se puede extraer un nivel de profesionalidad y un escalón más (del noveno al octavo) en la clasificación del mundial de constructores. McLaren tiene 23 puntos y el modesto Haas, 37. Ese pequeño salto supone una decena de millones en el reparto de derechos de televisión y a McLaren, que perderá la financiación de Honda a partir de enero (casi 100 millones), cualquier incentivo económico ya le viene bien.«En Woking (la sede de McLaren al sur de Londres) ya miran hacia el futuro, obviamente tenemos mucho trabajo, aunque cuando estás aquí en la pista tienes que lidiar con la realidad y con lo que tenemos en 2017», comenta el director deportivo de McLaren, el francés Eric Boullier, quien ayer se llevó una de las escasas alegrías del curso. Los dos coches ingleses ingresaron en la Q3, los diez mejores, aunque lejos de Hamilton, autor de su pole número 70.Cambio de estrategiaPor lo que aseguran sus responsables, sin que ello quiera decir que cuenten la verdad, en Honda se han replanteado la estrategia después del divorcio. «Anteriormente priorizábamos las mejoras de rendimiento porque era algo que se podía aprovechar para el próximo año, pero ahora no tenemos que introducir tantas», afirma Yusuke Hasegawa, jefe de Honda F1.Honda ya se afana laboralmente y estratégicamente en su próxima asociación con Toro Rosso. Y McLaren ya trabaja en adaptar su monoplaza al motor Renault que se fabrica en Viry Chatillon.Alonso no ha anunciado aún su renovación por McLaren. Manifestó que antes quería asegurarse de los planes de Renault, del nivel de competitividad de su motor, de la inversión... Matizó el español que iría a conocer todos los datos en primera persona, en su antigua casa, donde logró sus dos títulos.Alonso fue campeón en 2005 y 2006 con un envoltorio francés. Chasis y motor Renault y neumáticos Michelín en sus mejores resultados como piloto de F1. De aquellos días proviene su sintonía personal con Remi Taffin, un licenciado en ingeniería aeronáutica y automovilística de la promoción de 1998 en la universidad de Laval que hoy ejerce como máximo responsable de la división de motores de Renault. Un tipo que conoce bien la casa, puesto que lleva casi veinte años con la multinacional del rombo, desde 1999. Taffin ha colaborado con socios de Renault desde entonces: BAR-Honda, Arrows, Bennetton, Red Bull, Toro Rosso y, a partir de 2018, McLaren.El motor Renault dio quebraderos de cabeza a Red Bull hace un par de temporadas, pero parece haber superado sus problemas de fiabilidad. La escudería de las bebidas energéticas amenazó con marcharse de la F1 si el propulsor no funcionaba. «Tenemos potencial para igualar o superar al motor Mercedes», pronosticó el jefe de Renault Cyril Abiteboul, como siempre muy optimistas las gentes de la F1. Renault es el tercer motor en rendimiento, detrás de Mercedes y Ferrari, pero McLaren confía en que sea suficiente para restaurar su prestigio.