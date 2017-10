por GTO » Ayer, 21:21

Márquez y Pedrosa creen que McLaren debía ser más paciente con Honda“Bajo presión no es bueno trabajar. Espero que se reafirme que la decisión de McLaren es precipitada”, comentó MarcMárquez y Pedrosa opinan sobre Honda en la F1La situación que vive Honda en MotoGP y en la Fórmula 1 es muy diferente. Mientras en el Mundial de Motociclismo la marca nipona puede revalidar el título con Marc Márquez y cuenta con uno de los equipos más potentes, en la F1 sigue sin encontrar el camino correcto con un matrimonio con McLaren que ya tiene fecha de divorcio definitiva, el final de esta temporada. Es por este motivo que tres de las grandes figuras de la marca, las dos estrellas del Repsol Honda de MotoGP, Marc Márquez y Dani Pedrosa, y el súpercampeón en trial, Toni Bou, quisieron defender el prestigio y calidad de una firma que definieron como “la más importante del mundo”, confiando en que conseguirá ser competitiva en el ‘Gran Circo’ pese a una vuelta complicada, con tres años de relación con McLaren en la que no han logrado dar con la tecla de los nuevos motores híbridos.“Todo el mundo opina cuando ha pasado algo y es más fácil hacerlo, pero creo que ya se avisó desde un principio que era un proyecto a largo plazo y estas situaciones pueden pasar. La gente en McLaren sabía que esto podía pasar, pero conociendo a Honda sabes que es una marca muy potente, la más potente del mundo y todas las marcas necesitan su tiempo. Bajo presión no es bueno trabajar. Espero que se reafirme que la decisión de McLaren es precipitada y que tanto en motos como en coches sea la mejor firma”, apuntó Márquez en defensa de los nipones en un acto en el que los tres pilotos probaron en El Jarama el nuevo Honda Type R.MÁRQUEZ, PEDROSA Y BOU SE DIVIERTEN PILOTANDO UN HONDA EN EL JARAMA“Honda se caracteriza por su lema ‘power of dreams’ (el poder de los sueños), y su fiabilidad. Hace tres carreras se me rompió un motor, pero son máquinas. Hacía 15 años que no se rompía un motor Honda en motos y pese a ello todo el mundo ya empezaba a comparar”, recordó de forma irónica en relación a la rotura de motor que sufrió en el pasado GP de Gran Bretaña.Pedrosa: “Tengo fe en que mejorarán”Por su parte, Dani Pedrosa cree que los tres años de evolución que lleva Honda en la F1 tras su vuelta al ‘Gran Circo’ son pocos para valorar un proyecto que considera que mejorará. “Es difícil valorar una actuación en tres años. Está claro que a nivel de marca tienes unos objetivos muy altos, y no siempre es fácil tan rápido llegar a esos niveles. Pienso que también a veces las cosas son más difíciles y hay que dar más tiempo y ver de qué manera se puede llegar a conseguir el nivel que se quiere”.“Conociendo a Honda, tiene una ambición muy grande y no por haber tenido un difícil comienzo se va a parar. Son muy ambiciosos y quieren demostrarse a ellos mismos que pueden. Lo han demostrado en otros deportes de motor, no solo en motos. La F1 es lo más visto, pero tengo fe en que van a ir mejorando”, finalizó Pedrosa.En la misma línea opinó Toni Bou, ganador de 22 Mundiales de Trial entre Indoor y al aire libre. “Llegar y ganar es imposible, Han ido evolucionando, no como la gente se esperaba, pero es un mundo muy complicado. A Honda si le das tiempo tiene margen de arreglarlo pero estoy confiado de que se demostrará el gran potencial que tiene”, apuntó el de Piera, que como sus dos compañeros, destacó la fiabilidad que la marca tiene en sus coches de calle y en otras competiciones pese a que en la F1 sea un aspecto en el que todavía no destaque.