por Trupon » Ayer, 15:13

Algo más que una remontadaChristian Marques03 Oct, 17Vettel logró remontar hasta el cuarto puesto después de partir último en el GP de Malasia. Con el mundial llegando a su punto más álgido, Vettel se enfrentaba a un reto de dimensiones mayores, por lo que tenía que hacer en la pista y por lo que llevaba a sus espaldas.Decía Sebastian Vettel en las declaraciones del sábado, tras no poder salir a rodar ni tan siquiera en Q1 y quedar relegado al último puesto en la parrilla: “Debería ser fácil remontar posiciones”. Dicho y hecho. El alemán logró finalizar en cuarta posición. Se quedó con la miel en los labios de lo que podría haber sido un podio importantísimo para el mundial, y una hazaña digna de recordar en la retina de los aficionados. Pero, ¿qué mérito tiene lo que hizo Vettel el pasado domingo? En una parrilla con tanta diferencia entre los mejores coches y el resto, ¿no es hasta normal lo que hizo Sebastian?Y para entender esto, antes de entrar a los meros acontecimientos, hay que entender el contexto. Vettel viene de perder 25 puntos con su máximo rival en la anterior carrera, cuando salía en la pole position y lo único que tenía que hacer para ganar la carrera, o al menos ser segundo, era mantener el coche en la pista. El alemán ha visto como durante todo el año se ha mantenido al frente de la clasificación y ahora poco a poco todo se le desvanece. Y por si fuera poco, en un gran premio donde tienes un ritmo muy superior a tu rival, no puedes clasificar y sales último. Vettel salió a la pista el domingo con todo esto a su espalda, y desde luego que es de admirar la concentración y sangre fría que mantuvo durante toda la carrera.La estrategia de Ferrari era ambiciosa desde el inicio. Sabían que tenían el coche más rápido del fin de semana y que tenían que cerrar la brecha de puntos que Lewis Hamilton estaba dispuesto a abrir en el mundial. Como si de una partida de cartas se tratase, Vettel jugaba su primera mano con los neumáticos blandos de salida para alargar el primer stint, recuperando el máximo de posiciones posibles y así acabar la carrera con el juego de neumáticos más rápido y rematar la faena. A pesar de encontrarse con un muro llamado Fernando Alonso, el alemán ya estaba en puestos de puntos en la vuelta 8. En la 31 ya era cuarto, su posición final, e incluso le peleó el podio a Daniel Ricciardo con el Red Bull, quizás la escudería con mejor ritmo durante el fin de semana junto a Ferrari.Ritmo, ritmo y más ritmo. Así se define la carrera de Sebastian Vettel en Malasia, donde el único error que cometió fue pensar que acercarse a Stroll en la vuelta de regreso a boxes era buena idea. Solo 25 segundos le separaron de Lewis Hamilton cuando en Monza, por ejemplo, acabó a 35 del inglés, finalizando tercero y, por supuesto, sin salir último. No es el mismo circuito, eso está claro, pero el mérito de Sebastian en innegable. Pocos son los que tienen en su poder realizar remontadas de esta envergadura, y menos aún son las situaciones en las que podemos disfrutar de ellas. A pesar de tener un monoplaza bastante más rápido que la mayoría, Vettel tuvo que realizar 15 adelantamientos para llegar hasta donde llegó, aunque ni tuvo que adelantar a Kimi, ni todos fueron en pista, pero sí la gran mayoría. Y no debe ser fácil adelantar a pilotos como Fernando Alonso (de hecho, no lo fue) a los que no le gusta perder ni a las canicas; seas un Ferrari o un Sauber, vas a tener que sudar tinta china para acabar delante de él.Vettel deja la diferencia del mundial en 34 puntos. Con un quinto puesto hubiera sido 36, peor con un sexto, 38, y así hasta irse por encima de los cuarenta si seguimos bajando puestos. Cada punto que arañó el alemán añade mérito a su remontada. Todo número que restara a la brecha que se estaba abriendo era de un valor terrible, no por lo que ganabas, sino por lo que podías llegar a perder. Estamos hablando de un mundial de Fórmula 1, algo que el alemán lleva sin conseguir desde 2013. Más larga es la espera para Ferrari que alzaba su última corona en 2007 con Räikkönen. La historia estaba posada sobre el hombro del piloto de Ferrari en cada adelantamiento, en cada frenada… El alemán es la gran esperanza para derrotar a las invencibles flechas plateadas y, poco a poco, sus opciones de victoria se le están escapando entre los dedos. Así que sí, la remontada de Vettel tiene un gran mérito, por lo que lleva a sus espaldas Sebastian y por todo lo que pasó durante la carrera.Quizás sea incluso absurdo cuestionar la remontada o dudar del mérito de la misma. Yo no lo hago, pero es importante profundizar en ella y ponerse en su piel para ver que no es tan solo un ‘From 20 To 4’. La remontada del piloto alemán en Malasia es un golpe de autoridad, un aviso a Lewis Hamilton de que va a tener que dar lo mejor de sí para rematar este mundial. Vettel ha gastado dos balas, quizás las mejores que tenía, en las últimas dos carreras para recuperar el liderato del mundial. Ahora Hamilton es el que no puede fallar porque el mensaje del piloto de Ferrari es claro: va a estar ahí pase lo que pase.