Los equipos se plantean la necesidad real del Grupo de EstrategiaLos seis equipos integrantes sienten que ha perdido su sentidoEl caso Budkowski, los pagos de 2017 y la asistencia a las reuniones de los otros equipos han sido los causantes de esta situaciónLas horas del Grupo de Estrategia de la Fórmula 1 podrían estar contadas. La existencia del mismo dependerá de las exigencias de los seis equipos ‘fundadores’ que forman parte del mismo: Mercedes, Ferrari, Red Bull, Williams, Force India y McLaren.En sus reuniones, los seis equipos suman seis votos en las votaciones para decidir los aspectos de futuro de la categoría reina. Además, la FIA también tiene seis votos y el grupo propietario de los derechos de la F1, otros seis.Normalmente, Bernie Ecclestone sumaba sus seis votos a los de los equipos. Sin embargo, ahora se dice que Ross Brawn y Chase Carey se posicionan más a favor de la FIA que de los equipos, y que la fuerza de los mismos se ha visto debilitada.Desde la llegada de Liberty Media no sólo ese posicionamiento ha molestado a los seis equipos integrantes del Grupo de Estrategia, sino que ahora se permite el acceso a las reuniones a todos los equipos de la parrilla, aunque Renault, Toro Rosso, Haas y Sauber sólo pueden escuchar y no votar.Es por ello que los seis equipos iniciales han escrito una carta al resto de equipos, Chase Carey y Jean Todt –presidente de la FIA– para debatir el futuro del Grupo de Estrategia y discutir sobre otros temas como al caso de Marcin Budkowski.El conflicto de esos seis equipos es que sienten que ahora que ya no disfrutan de la tradicional exclusividad de asistir a estas reuniones, el Grupo de Estrategia es más redundante y que las ideas que hay que votar podrían ir directamente a la Comisión de F1.Otro punto de debate es la figura que ejerce de director en el Grupo de Estrategia, que ahora mismo se personifica en Jean Todt pero que debería rotar. Es por ello que en el GP de Malasia los equipos acordaron que debía cambiar de poder hacia las figuras de Brawn o Carey.Por último pero no por ello menos importante, los equipos quieren quejarse por los pagos que recibirán en 2017, que parecen ser más bajos de lo esperado, con una cifra variable entre uno y dos millones de libras, dependiendo del equipo."Hemos avanzado mucho al estar todos los equipos allí porque compartes mucha información y todos sabemos qué esta sucediendo. Por otra parte, deja de ser tan relevante para el futuro y creo que es momento para analizar qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien", ha comunicado un jefe de equipo que ha preferido mantener el anonimato en declaraciones al portal estadounidense motorsport.com.