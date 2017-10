por GTO » Hoy, 15:49

MCLAREN ES EL SEGUNDO QUE MÁS CRECERed Bull tiene a Ferrari a tiro: los equipos que más han evolucionado en este 2017Red Bull es el equipo que más ha avanzado en todo el año, lo que augura un mundial de 2018 más igualado. El segundo de la lista es McLaren, aunque Renault también va asomando la cabeza"A principio de temporada estábamos a 1,5 segundos de la cabeza...", era la reflexión de Helmut Marko hace una semana en Malasia. Red Bull ganó esa carrera... y no precisamente con el agua al cuello. Max Verstappen le tomó la medida a Lewis Hamilton, líder del mundial, sin despeinarse en exceso. A principio del año estaban a un mundo de las victorias, pero ahora su coche va sobre raíles y algunos lo ven como el mejor de la parrilla en el plano de la aerodinámica. Si el mundial de Fórmula 1 volviera a empezar hoy, podrían ser campeones. ¿Cómo ha cambiado todo en estos meses?Un gráfico compartido por el ingeniero español Toni Cuquerella a través de Twitter ilustra todo el esquema. En él se muestra cómo cada equipo de la parrilla ha evolucionado a lo largo del año. El 'campeón' de esta liga es Red Bull, que ya le ha llegado al 'cogote' de Ferrari en velocidad a una vuelta. Y con Mercedes también a tiro de piedra. "Son tres equipos luchando por la victoria", resume Cuquerella. Y no sólo es la conclusión más precisa de lo que está ocurriendo este año, sino una fotocopia más que alentadora ante la extrema igualdad que puede llegar a la Fórmula 1 en 2018...¿Está volviendo la 'bestia' Red Bull?La 'resurrección' de Red Bull se explica por distintos frentes. Una parte esencial la juega su buena aerodinámica. "Nuestro chasis es el mejor", decía Marko en Malasia. Para las cinco carreras que quedan, no hay otro objetivo que terminarlas en el podio. Que no se fijen en la victoria tiene una razón esencial. "Aún tenemos un déficit de potencia en el motor Renault", matizaba Marko. La cantidad de décimas por vuelta que pierden sólo la saben los ingenieros, pero si aún con esta pérdida consiguen ya meterle sustos a Ferrari y Mercedes... ¿qué pasará el día que Renault dé con la tecla?A juzgar por los datos, todo apunta a que volverán a estar ganando carreras. En apenas siete meses, han pasado de rodar 1,5% más lentos que los líderes a incluso ganarles en ciertas carreras. Verstappen ganó en Malasia, pero también podría haberlo conseguido en Singapur sin el accidente en la salida. Este fin de semana en Japón, por ejemplo, ya hablan de echarle otra vez el gancho a Hamilton. En varios frentes hay pistas que conducen a un 2018 más exitoso. Su ratio de evolución sigue siendo excelente, y está por ver cómo Ferrari y Mercedes reaccionan a lo que puede ser el retorno de la 'bestia' que solía dominar la F1. Porque de momento, ni unos ni otros parecen haber construido un coche perfecto con estas nuevas reglas...McLaren, la segunda que más evolucionaDespués de Red Bull, McLaren-Honda el equipo que más ha progresado desde principio de año. Los segundos en ratio de evolución. Entre ser sólo más rápidos que los Sauber a medirse ahora de tú a tú con Renault, Force India o Toro Rosso se ha producido un avance considerable. La 7º posición de Vandoorne en Sepang, un circuito con rectas, así lo testifica. Pero nada suficiente para luchar por lo más alto, en gran parte debido a los retrasos de Honda y su falta de mejoras. Se abre así la misma incógnita de Red Bull: ¿y qué pasará cuando utilicen otro motor? Que estos dos equipos 'expertos' en aerodinámica vayan a montar la misma unidad de Renault en 2018 ayudará a calibrar sus cantos de grandeza con el chasis...El síndrome de Ferrari: por qué petardea cuando hay títulos en juegoJAVIER RUBIOA partir del absurdo accidente sufrido por Vettel en el GP de Malasia y la retirada de Raikkonen previa a la carrera, Javier Rubio excarva en¿Y qué hay de Ferrari? Su tendencia es de las más constantes, en parte por tener uno de los coches más completos de la parrilla. Funciona muy bien en casi todos los circuitos y apenas han tenido un par de 'bajones' reseñables. Que Mercedes hable de ellos como el rival a batir hasta final de año confirma su buen estado de forma... y en cierto modo una nueva realidad más igualada a la que poco a poco se suma Red Bull. En ella no se espera (de momento) a Renault, que sin embargo también es uno de los que más ha progresado en todo el año. Una señal alentadora ante su nueva aventura con Carlos Sainz...