POR UNA CARRERANico Rosberg vuelve a la Fórmula 1... como comentaristaEl campeón de 2016 estará presente en las narraciones de Sky SportsEl compromiso es por un único Gran Premio: JapónNico Rosberg vuelve por una carrera a la Fórmula 1… como comentarista. El campeón del mundo en título se unirá al equipo de retransmisiones de la televisión británica Sky Sports en el inminente Gran Premio de Japón.Rosberg estará desplazado in situ al circuito de Suzuka, donde aportará su visión experta y su experiencia en primera persona para enriquecer las narraciones de la cadena de pago.El alemán formará equipo con Martin Brundle, Johnny Herbert, Anthony Davidson y Ted Kravitz durante la sesión de clasificación y la carrera. También participará puntualmente en Sky Sports Alemania y Sky Sports Italia."Estoy encantado de confirmar que me uniré al equipo de Sky F1 este fin de semana. Desde mi retirada he ido a unos pocos Grandes Premios, así que estoy contento de regresar", ha dicho el alemán."En 2016 conseguí una gran victoria en esta pista, así que tengo ganas de compartir mis sensaciones y mis memorias de Suzuka. Me encanta este circuito y los fans siempre son fantásticos. Será genial tener la oportunidad de darle las gracias a la afición nipona por su apoyo a lo largo de los años".Martin Brundle está encantado con este nuevo ‘fichaje’."Es fantástico incorporar al equipo el actual campeón del mundo y último vencedor del GP de Japón. Su conocimiento sobre los coches híbridos, el equipo Mercedes y Lewis Hamilton es magnífico".Nico Rosberg no ha competido desde que anunció su retirada del motor al final de la temporada 2016, unos días después de proclamarse campeón del mundo en Abu Dabi. Este 2017 lo ha dedicado a cultivar otros aspectos de su persona. En verano, por ejemplo, viajó por la costa oeste de Estados Unidos e incluso visitó el campus de la prestigiosa Universidad de Stanford. No descarta estudiar ahí algún día, si se dan las circunstancias adecuadas.