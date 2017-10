por Trupon » Ayer, 12:03

Vettel: "Es fácil ser crítico ahora, pero debo proteger a Ferrari"

Un fallo en una bujía termina con la carrera de Vettel en la quinta vuelta

El alemán podría irse de Suzuka a 59 puntos de Lewis Hamilton

JORGE IGLESIAS | 8 OCT 2017Sebastian Vettel se ha visto obligado a abandonar el Gran Premio de Japón a causa de un fallo en una de las bujías de su monoplaza. El piloto alemán, que partía segundo, ha sufrido inicialmente este problema en la parrilla y aunque los mecánicos de Ferrari han conseguido poner el coche en marcha para la salida, no han podido subsanar el fallo.ACTUALIZACIÓN 9:21: Al alemán le cae reprimenda por no llegar a tiempo a escuchar el himno, que suena antes de cada carrera del Mundial.El germano ha comenzado a perder posiciones ya desde la primera vuelta, con Max Verstappen adelantándole por dentro en la horquilla. Al final del giro inicial, Sebastian Vettel se encontraba en sexta posición y tras el coche de seguridad provocado por el accidente de Carlos Sainz, ha cedido más plazas hasta que el equipo ha decidido meter el coche en el garaje.Pese a que la idea inicial era repararlo de nuevo y sacar a Vettel a pista, Ferrari ha optado finalmente por retirar el monoplaza, confirmando así un nuevo abandono que dilapida las opciones de título del alemán.En declaraciones a Sky F1, el alemán ha defendido a su equipo, lejos de quejarse por los problemas de fiabilidad que ha acusado en las dos últimas carreras: "Es fácil ser crítico ahora, pero creo que tengo que proteger a Ferrari", ha destacado."No teníamos potencia en la vuelta de formación, tampoco en la salida, tenemos que ver qué ha pasado. Hemos intentado mantenernos ahí, no había mucho que pudiéramos hacer, no era nuestro día. No necesitamos ser genios ni matemáticos para ver la diferencia en el Mundial.Han sido unas semanas muy duras, los mecánicos están cansados, tenemos un buen paquete para hacerlo bien en las últimas carreras", ha señalado."Creo que han hecho un gran trabajo hasta ahora, especialmente en las últimas carreras con los problemas de fiabilidad. A veces, las cosas son así, por supuesto que duele y estamos decepcionados, pero lo mejor es recuperarnos, descansar un poco y volver a apretar”, ha destacado.Vettel cedía 34 puntos respecto a Lewis Hamilton antes de esta carrera, una distancia que puede aumentar hasta los 59 enteros en caso de que el británico venza en Suzuka. Vettel, no obstante, se niega a dar el Campeonato todavía por perdido.“Aún tenemos una oportunidad este año. Depende de lo que pase hoy y en las próximas carreras. No está en nuestras manos, como nos gustaría, pero el equipo mejora, carrera a carrera tenemos más”, ha sentenciado.