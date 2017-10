por GTO » Ayer, 18:37

REPRIMENDA PARA ALONSO POR NO RESPETAR LAS BANDERAS AZULESLos comisarios consideraron que el asturiano tardó demasiado tiempo en dejarse doblar por los líderes de la carrera.Alonso japon reprimendaGP DE JAPÓN F1 2017Fernando Alonso volvió a vérselas con los líderes de la carrera a la hora de dejarse doblar en Japón. El piloto asturiano estaba luchando con Felipe Massa por la última posición con derecho a puntos cuando Lewis Hamilton y Max Verstappen alcanzaron a ambos en la última vuelta de la carrera. Alonso tardó demasiado en dejarse pasar y los comisarios decidieron investigar la acción después de la carrera, por lo que cabía la posibilidad de que recibiera una sanción.Las banderas azules fueron mostradas a Alonso en las curvas 14 y 15 durante la vuelta 51, además de recibir un aviso en su volante. También recibió la información de que Hamilton se estaba acercando una vuelta antes de dejarse pasar, lo cual sucedió en la vuelta 52.Los comisarios indicaron que en el ‘brefing’ de los pilotos se recordó que se debe dejar paso al coche que viene por detrás lo antes posible, independientemente de si están involucrados en una lucha por posición. Por lo tanto, consideraron que Alonso no respetó estas directrices, si bien indicaron que en Suzuka hay pocas zonas donde se puede dejar pasar.Teniendo en cuenta estos argumentos, los comisarios decidieron castigar a Alonso con una reprimenda deportiva, la primera de la temporada para el piloto de McLaren. El asturiano también recibió dos puntos de penalización y no hubo sanciones adicionales ya que se consideró que el incidente no fue tan grave como otros que se han visto con anterioridad.