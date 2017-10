por GTO » Ayer, 20:37

JUGARÁ UN IMPORTANTE PAPEL EN EL EQUIPO'Caso Budkowski', capítulo 2: es Renault quien se lo lleva, pero no cuando queríaCyril Abiteboul confirma que ha fichado al antiguo responsable técnico de la FIA, un gran refuerzo en los planes del equipo, pero tendrá que negociar su incorporación final“Estará disponible al comienzo del próximo año, pero hemos tenido una constructiva discusión con la FIA y estamos cerca de llegar a un acuerdo sobre la fecha, para que todo el mundo se sienta cómodo. Estamos hablando a primeros de abril, aunque no hay nada confirmado todavía”. Como se temió cuando surgieron los primeros rumores, es Renault quien ha protagonizado una de las decisiones más polémicas de los últimos tiempos en la Fórmula 1. Pero no la cuajará cuando tenía previsto.Cyril Abiteboul ha reconocido en Suzuka que su equipo se lleva al ya ex antiguo responsable técnico de la FIA, el ingeniero polaco Maciel Budkowski, en medio de las protestas generalizadas de sus rivales. Y aunque éstas no han cesado aún, parece que Renault tendrá que ceder y no incorporar al técnico cuando tenía previsto, a primeros de enero. En todo caso, el fichaje, la reacción de sus rivales y la posición del Budkowski, confirman que el fabricante francés ha metido un gol por la escuadra."No creo sea suficiente", ha contestado Eric Boullier en la línea de sus colegas sobre la fecha de abril como inicio para el polaco en Renault, "es una persona que conoce los proyectos de 2018 de todos los equipos. Marcin ha estado involucrado en muchos debates entre los equipos y la Federación, sobre todo cuando un equipo ha buscado la interpretación justa del reglamento". Y el francés ha reconocido que este tema se tratará seríamente por parte de los equipos en la próxima reunión del Strategic Group de la Fórmula 1.Jugará un importante papel en RenaultAbiteboul explica que el ingeniero polaco “supervisará todas las actividades de desarrollo y producción del chasis”, aunque precisaba que su papel “no será técnico, con una mayor responsabilidad de dirección”. Sin embargo, para desarrollar semejante papel, además de la capacidad ejecutiva ha de contarse con una extraordinaria base técnica para semejante rol. En Renault consideran que Budkowski cuenta con ambos requisitos.Su posición no habrá tranquilizado precisamente a sus rivales, quienes se han echado a la yugular de Renault. Más bien al contrario. Porque, como el propio Horner reconocía recientemente, “ha tenido a su alcance información muy concreta y confidencial, y tenerle trabajando en tres meses en un equipo competitivo es un plazo demasiado corto para los estándares del sector". El propio Horner iba más allá al confesar que “hace tres semanas hablábamos con él de nuestro diseño de suspensión trasera, y antes había estado en el túnel de viento de otro equipo. Incluso mandó una directiva técnica el día antes de marcharse”.Parece que Renault tenía la posibilidad contractual de hacerse con el técnico polaco, ha aprovechado una laguna legal en el seno de la FIA en el marco de la legislación suiza, que no permite un tiempo superior a tres meses. Pero estos plazos no rigen entre los equipos de Fórmula 1, cuyos períodos de ausencia están determinados, según la responsabilidad del interesado, entre seis meses, año y hasta año y medio. En su caso, el polaco abandonó la FIA en septiembre para respetar tres meses de parón (el denominado en el argot 'gardening leave') que, sin embargo, se va a revisar ante la presión de los restantes equipos. Quienes, además, temen la presencia de Budkowski porque desde todos ellos se trasluce un gran respeto por las cualidades profesionales del ingeniero polaco.Carlos Sainz pilotará un Renault la temporada que viene. (EFE)Carlos Sainz pilotará un Renault la temporada que viene. (EFE)"Necesitaba alguien de ayuda junto a mí"De aquí, también su altísima responsabilidad en Renault, cuando quiera que se incorpore definitivamente. “Hay mucho que hacer y necesitaba ayuda de alguien que pueda trabajar junto a mí, particularmente en el desarrollo del equipo de Enstone”, explica Abyteboul, quien confirmaba el importante rol del polaco cuando recuerda la frenética reestructuración que se está viviendo en el seno de Renault, que incluye la llegada de Carlos Sainz y las grandes expectativas que tiene Abyteboul en el papel del piloto español en este proceso, como reconocía recientemente.“Ha habido muchos cambios en los últimos meses en Renault Sport, con la acelerada expansión de Enstone, la reestructuración de nuestro departamento de ingeniería en Viry y el suministro a dos importantes equipos en 2018, la mayor involucración en la Fórmula E y otras categorías, y la llegada de nuevos socios estratégicos. Era evidente que el equipo de gestión de Renault Sport Racing tenía que ser reforzado. La llegada de Marcin son excelentes noticias, y la prueba de nuestra determinación para conseguir nuestros objetivos”.Budkowski se une a Bob Bell, director técnico del equipo, tras haber sido uno de los artífices que sentó las bases técnicas del actual Mercedes junto a Ross Brown, y quien también jugó un importante papel en los años de Fernando Alonso. Durante este verano, y tras respetar un 'gardening leave' muy superior al de Budkowski, se han incorporado al equipo Chris Dyer desde Ferrari como responsable técnico de rendimiento, Ciarom Pilbeam, ingeniero jefe que abandonó McLaren, y Pete Machin, nuevo responsable de aerodinámica proveniente de Red Bull. Macin Budkowski pone la guinda a un potentísimo equipo técnico que liderará a una plantilla que ha crecido hasta las 620 personas en los dos últimos años desde las casi 400 de la menguante plantilla que restaba cuando Renault volvió a recuperar el equipo de las manos de Genii Capital.Desde el punto de vista material e industrial, Renault también ha actualizado el espacio físico en las instalaciones de Enstone para la producción, el túnel de viento, ha incorporado varios dinamómetros nuevos y ha actualizado sus sistemas de CDF, obsoletos e incluso inutilizados por falta de pago de licencias en los tiempos de Lotus. Bell reconocía que “aún no estamos al nivel de Red Bull, Ferrari o Mercedes”. Pero el golpe con Macin Budkowski es otro síntoma de que cada vez Renault quiere estar más cerca de ellos.