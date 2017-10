por scuderia ferrary » Ayer, 21:17

Pierre Gasly no sabe si competirá con el equipo Toro Rosso en el Gran Premio de Estados Unidos, tal y como ha indicado él mismo. A pesar de que el equipo había confirmado su asistencia para el resto de Grandes Premios, el deseo del francés es no renunciar a luchar por el título de la Super Fórmula japonesa.De ser así, Pierre Gasly se perdería la 17ª prueba del calendario, aunque estaría de vuelta para el Gran Premio de México. En ese caso, el equipo debería buscar un sustituto para él de cara a Austin, ya que Daniil Kvyat regresará con los de Faenza, pero como sustituto de Carlos Sainz, que se va a Renault."Por el momento no tengo ninguna confirmación de lo que va a pasar en dos semanas de Tost o Marko. Esperaré a hablar con Helmut antes de decir algo. Si voy a la Super Fórmula a luchar por el título y vuelvo en México para terminar la temporada con ellos, no me quejaré porque es una oportunidad fantástica”, ha declarado el francés en declaraciones para la publicación británica Autosport.“También es una experiencia buena para mí estar en Fórmula 1. Por el momento tenemos que esperar. Estoy seguro de que lo vamos a saber la próxima semana o la siguiente, todo tiene que confirmarse”, ha revelado.Por otro lado, el francés ha felicitado a Sainz por su salto al equipo Renault y le ha deseado lo mejor en esta nueva etapa. Al mismo tiempo, espera que el potencial del español no sea un ventaja decisiva para los de Enstone y, a falta de cuatro carreras para el final, les superen en el Campeonato de Constructores.“Para él es una gran oportunidad. Él demostró cosas realmente buenas con Toro Rosso en los últimos años y estoy feliz por él por esta oportunidad. Seguirá siendo un piloto de Toro Rosso”, ha apuntado.“Para mí fueron dos fines de semana buenos por estar junto a él y una gran oportunidad para aprender rápido sobre el coche y utilizar su experiencia. Él está dando un paso adelante. Espero que no sea demasiado rápido con el Renault y nos adelante en el Campeonato. No sería bueno para el equipo, le deseo lo mejor”, ha expresado para finalizar.