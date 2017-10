por scuderia ferrary » Ayer, 21:20

No hay equipo que no compita por Max Verstappen. El sueño del equipo Red Bull es mantenerlo de por vida y que logre su primer título de campeón del mundo con ellos. Una misión complicada, si no mejoran a corto plazo, ya que tanto Mercedes como Ferrari han mostrado sus intenciones de ficharle en los próximos años.El contrato de Max Verstappen se alarga hasta 2019 y Red Bull no se quiere desprender de él por menos de 100 millones de euros, por lo que a Helmut Marko no le inquieta esta situación. "No estoy preocupado. Verstappen empezó con nosotros y quiere conseguir su primer título con nosotros. Ese es nuestro deseo también", ha comentado el austriaco para el diario alemán Bild.Mercedes lleva un tiempo coqueteando con uno de los mayores talentos de la Fórmula 1 actual, pero Marko insiste en que las conversaciones que se puedan celebrar entre cualquier equipo y Verstappen no tienen importancia, ya que tanto piloto como Red Bull quieren seguir unidos. "Wolff hablando con Verstappen padre es simplemente lo típico en Fórmula 1. No duermo mal por eso", ha insistido.Otro tema que tiene Marko encima de la mesa es lo que va a ocurrir con la alineación de pilotos en el equipo Toro Rosso. En las últimas semanas se abrió la posibilidad de que Pascal Wehrlein podría tener hueco en Faenza, pero es algo que el austríaco ha querido desmentir. "Wehrlein no está en nuestra lista. Quizá haya una sorpresa", ha expresado para finalizar.