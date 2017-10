por GTO » Hoy, 15:33

OTRO GOLPE TIENE A LA SCUDERIA CASI NOQUEADAVettel saca el escudo en Ferrari ante los palos que le van a caer al equipoGran Premio de Japón 2017. Sebastian Vettel podría haber llegado como líder del Mundial tras ganar en Singapur y Malasia. Ahora Hamilton tiene el título a tiro de piedraGran Premio de Japón 2017. Sebastian Vettel lidera el Mundial tras ganar en Singapur y Malasia. Una respuesta contundente al 'arreón' que Lewis Hamilton había metido en las dos carreras anteriores. Suzuka va mejor al Mercedes y no será fácil ganar, pero el resto de carreras auguran un Mundial igualado hasta la última curva de Abu Dabi. Todo entre dos de los mejores pilotos de la parrilla. Siete títulos entre ellos. ¿Se lo imaginan?Por desgracia para toda la Fórmula 1, se queda en sólo una imaginación. Porque donde Ferrari pudo haber convertido este campeonato en un espectáculo para el recuerdo, se metieron dos tiros en el pie que les dejan ahora noqueados. Uno por accidente entre sus pilotos y otro por una avería en el motor. Y cuando en Japón podían aún ganar y seguir luchando, a Vettel se le rompió otra vez el coche. Ahora está a 59 puntos de Hamilton. Hace sólo seis semanas, era líder.¿Qué diablos ha pasado en Ferrari para haber tirado por la borda el mundial? Hay quien se preguntaba en Suzuka si este equipo ha cambiado algo respecto a aquel que abandonó Fernando Alonso en 2014. La estructura y el ambiente interno son distintos, pero bajo la presión de luchar por el Mundial se repiten ciertas dinámicas negativas del pasado. Ver a Vettel bajado del coche en la vuelta 10 fue ya la gota que colmó el vaso. Ciertos sectores de la prensa cercanos a la Scuderia no daban crédito. Porque quién sabe si volverán a tener una oportunidad tan buena de ser campeones a corto plazo.Un 'apaño' rápido y a correrEl guión fue digno de una película de Berlanga. Tras una clasificación en Suzuka donde Hamilton les vapuleó, los mecánicos de Ferrari se miraban perplejos entre resoplidos en la parrilla de salida. Otra avería técnica... a 15 minutos de empezar la carrera. Justo cuando no había margen para el error. Y con su jefe, Maurizio Arrivabene, ya en el punto de mira. Para no creérselo.En las vueltas previas a la carrera, Vettel notó que el motor no tenía potencia. Aunque en Ferrari no detectaron nada en las horas previas, luego constataron un problema en la bujía. Sólo funcionaban cinco de los seis cilindros del motor. Lo intentaron solucionar como pudieron. "Han hecho un arreglo rápido y un 'reset' electrónico del motor", explicaban periodistas italianos. Es cierto que no había tiempo de hacer otra cosa, pero la reacción fue como poner una tirita a una hemorragia.Si Ferrari llega a detectar el problema un poco antes no habría pasado nada. "Sustituir la bujía es algo rutinario, dentro de lo normal", contaban desde Italia. Cambiarla no lleva más que unos minutos de trabajo en el 'box'. Pero ya en una parrilla, en 10 minutos y sin las herramientas, imposible. "La bujía está puesta además en una zona muy baja, hay que 'meter la mano' y luego se sustituye. Pero así...". Lo dicho, imposible. Porque incluso con los fiascos anteriores, Ferrari podría haberse ido de Japón con el título aún en la mirilla.Por qué Vettel podría haber ganadoFerrari metió el coche en el 'box' e intentó sacar a Vettel a pista, pero fue imposible. Poco después, el alemán atendió a unos pocos medios y se marchó del circuito. Entre la prensa hay quien lo vio como un desplante innecesario, pero la intrahistoria es que Ferrari cambió el lugar de su comparecencia y fueron pocos medios los que se enteraron. Y es cierto que su conferencia de la tarde con prensa escrita se canceló al no estar presente, pero había que estar en la piel de Vettel en un día así.Porque aún no siendo el mejor circuito de Ferrari, podría haber ganado la carrera. En parte gracias a que salió el sol. Cuanto más calor hace, mejor funciona su coche. Su impecable trato de los Pirelli en estas circunstancias les da una ventaja grande respecto a Mercedes, más entonado en bajas temperaturas. Y saliendo justo detrás de un Hamilton, que no iba a meterse en líos, había mucho que ganar. "Vettel le ha contado a Arrivabene después de la carrera que el coche tenía muy buena pinta. Creía que todo le podía ir perfecto", decía la prensa italiana. Pero todo acabó con un título casi sentenciado."Es un jarro de agua fría, escuece mucho"A Vettel se le ha escapado este Mundial por tres carreras nefastas. En Singapur, y especialmente en Malasia, tenía el terreno plantado para ganar. Incluso en Suzuka era posible por otro elemento que subrayaban en Italia: "No sólo es el hecho de tener un coche muy bueno, también que Red Bull ya esté ahí. Ricciardo y Verstappen ya pueden quitarle puntos a Hamilton". Entre eso y que Hamilton ya no quiere tomar riesgos, todos los factores externos jugaban en favor de Ferrari."Es un jarro de agua fría que escuece mucho". Ese era el sentir interno de Ferrari. Que Red Bull empezara el año a 1,5 segundos de Mercedes y ahora hasta ganen a Hamilton deja una doble lectura. En cuanto a 2017, la mejor noticia para una Ferrari que necesitaba un 'aliado' en su lucha con Hamilton. Eso si la mecánica no lo hubiera tirado todo por la borda. Y por otro, en cuanto a 2018, quizá un presagio negativo. Porque mientras Red Bull ya huele victorias y Mercedes sigue fuerte, en Italia no gustan ciertas cosas como las averías, que el motor últimamente no tenga mejoras o la presión sobre Arrivabene. Hay quien se preguntaba si 2017 era 'el año', con mayúsculas, para que Ferrari ganara. Porque quién sabe lo que ocurrirá el próximo."Tengo que proteger a Ferrari"Entre tanta negatividad, ¿cómo reacciona un piloto que pasa de liderar el Mundial a poder perder matemáticamente el título en sólo dos meses? En Austin (Estados Unidos), Hamilton será campeón si gana la carrera y Vettel queda 6º o peor. Incluso le valdría ser segundo si Vettel acaba 10º o fuera de los puntos. Quizá tuviera ya el cálculo en la cabeza, pero Vettel salió con una reacción que sorprendió a más de uno."Ahora es muy fácil ser crítico, pero tengo que proteger a Ferrari", dijo el alemán. "No hay que ser ser un genio ni un matemático para ver la diferencia en el Mundial. Han sido unas semanas muy duras, los mecánicos están cansados. Y podemos hacerlo bien en las últimas carreras". Pocas veces un piloto de Fórmula 1 habló así tras semejante fiasco. Pero Vettel sigue al pie del cañón con Ferrari, ese mismo equipo que bien le hace un 'arreglo' improvisado como le da un coche capaz de lavar la cara a Mercedes en ciertos circuitos. Conviene recordar cómo estaba Ferrari en 2016, sin ir más lejos.Entender bien qué ha pasado con Ferrari estas semanas es ya otra historia. Porque ni siquiera ellos mismos lo saben. Quizá sea por tratarse de un equipo único en su especie, capaz de lo mejor y de lo peor. Y por mucho que todo el 2017 haya reforzado tanto lo primero, estas tres carreras han recordado la brutal crueldad de lo segundo. Y no precisamente de forma discreta.