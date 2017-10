por GTO » Hoy, 22:19

Sergio Marchionne: “No está perdido, Ferrari es más rápido que Mercedes”Sergio Marchionne: “No está perdido, Ferrari es más rápido que Mercedes”Una gira asiática del calendario de la Fórmula 1 para olvidar, sin ninguna duda. Dos de tres abandonos para Sebastian Vettel en las carreras de Singapur, Malasia y Japón ha provocado que el alemán se haya quedado muy atrasado en la clasificación y la sangría de puntos de diferencia con Lewis Hamilton sea muy grande. Sin embargo, en Ferrari no se dan por vencidos, ni mucho menos.Sergio Marchionne, presidente de Ferrari, no pierde la esperanza de poder hacerse con el título a final de temporada, en un año en el que están siendo muy competitivos pero la fortuna les está dando la espalda. El italiano asegura que son más rápidos que Mercedes por lo que tienen potencial para recortar la sangría de puntos que existe entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton.“No está perdido. Aún hay tiempo para alcanzarle, el coche ha hecho enormes pasos hacia delante. Ferrari está a la par, si no superior, a Mercedes y no podemos rendirnos”, comenta Sergio Marchionne para la agencia de noticias ANSA.La esperanza es lo último que se pierde, sin embargo, Lewis Hamilton podría proclamarse campeón del mundo de manera matemática en el próximo Gran Premio de Estados Unidos si el británico termina ganando la carrera y Sebastian Vettel termina séptimo o peor.