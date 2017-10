por Otani » hace 22 minutos

Pienso que la FE nunca será para el gran público lo que la F1 u otra categoría convencional de motor como las motos o la NASCAR en EEUU. Los híbridos ya cuesta aceptarlos, pero pretender que la gente asocie coches totalmente eléctricos, que suenan a coche de radiocontrol, a carreras de coches entretenidas y vibrantes me parece un poco una quimera. Al menos en los tiempos que corren.



Pueden conseguir montar una categoría decente e interesante desde un punto de vista deportivo (y eso será cuando dejen de correr casi exclusivamente en circuitos urbanos que son un coñazo y cuando los coches corran un poco más), pero si "le comen la tostada" a la F1 será porque la F1 estaría en el declive más absoluto y hasta la FE podría llegar a ese nivel. Los fabricantes que se están subiendo al carro no creo que piensen que la FE vaya a igualar en prestigio a la F1, más bien creo que ven una estrategia de márketing alternativa, que no equitativa. En la F1 tendrían más repercusión pero quizá menos relevancia para lo que va a ser el futuro.



Que el futuro vaya hacia coches eléctricos no significa que a la gente le vaya a atraer la idea de ver coches eléctricos compitiendo. La FE no va a ser la F1 del mañana, será otra cosa diferente, probablemente mucho más secundaria e irrelevante para la sociedad en general.