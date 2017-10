por GTO » Ayer, 08:55

Maurizio Arrivabene podría tener las horas contadas en la Scuderia FerrariMaurizio Arrivabene podría tener las horas contadas en la Scuderia FerrariAsí lo afirma la prensa británica, la cual ha criticado duramente a la Scuderia Ferrari por los numerosos problemas que han sufrido en las últimas tres carreras, citas determinantes para la lucha por el título mundial con Mercedes. Problemas mecánicos, accidentes y fallos dentro del equipo han provocado que la sangría de puntos actual que hay entre ambos equipos sea casi imposible de remontar.Por ello, al primero que señalan desde Reino Unido es a Maurizio Arrivabene, quien no ha sabido manejar una situación de crisis dentro del equipo italiano y además, no ha podido dar cabida a los problemas de manera rápida y eficiente. La publicación de The Times es la que asegura que el actual jefe de equipo de Ferrari tiene las horas contadas dentro de Maranello.“Ferrari sólo se puede culpar a sí mismo. Tienen uno de los presupuestos más altos en el paddock, alrededor de 300 millones de euros, pero aun así no pueden ganar el título mientras sus rivales con presupuestos similares lo han conseguido. Ninguna silla es tan precaria como la de Maurizio Arrivabene. Después de los problemas de motor hace una semana, este podría ser el adiós para Arrivabene”, reza la publicación.Por su parte, Daily Telegraph afirma en su publicación que la actual situación de Ferrari es una vieja conocida dentro de la Fórmula 1, pasando de estar por delante en el campeonato de manera cómoda a tener una desventaja de 59 puntos en el campeonato en pocas carreras, algo inadmisible.“Su coche ha sido increíblemente rápido todo el año, pero han implosionado. Sebastian Vettel ha pasado de los siete puntos por delante en Monza hace cuatro carreras a estar 59 por detrás. Ha conseguido 12 de los últimos 75 puntos”, añade.