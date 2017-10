por GTO » Ayer, 09:14

Nico Rosberg, sobre Fernando Alonso: “No es mala suerte lo que tiene, son malas decisiones”Nico Rosberg, sobre Fernando Alonso: “No es mala suerte lo que tiene, son malas decisiones”Fernando Alonso no está viviendo su etapa más gloriosa y competitiva en su carrera deportiva en la Fórmula 1. Desde 2013 no consigue alzarse con una victoria y desde 2014 con un podio en la categoría reina, algo claramente favorecido por el mal rendimiento del proyecto McLaren-Honda, con el cual ha estado luchando de manera habitual entre la parte baja y media de la parrilla.El piloto asturiano está reconocido como uno de los mejores pilotos de la parrilla desde hace años, pese a que hace 11 temporadas de su último mundial en la categoría reina. Sin embargo, Nico Rosberg habla sobre el piloto español y asegura que no únicamente es mala suerte el haber tenido que estar en equipos punteros a nivel históricos y de recursos, pero poco competitivos. El alemán asegura que para tomar buenas decisiones también es parte de un buen piloto de Fórmula 1.“No es mala suerte, no es mala suerte cuando eliges mal a tus equipos, también es parte de las capacidades que tienes cuando eres un piloto de primer nivel. Puedes ser el mejor piloto del mundo, pero no ganarás si estás en un mal coche”, comenta Nico Rosberg.Por otra parte, el campeón del mundo de 2016 asegura que la opción de renovar por McLaren es la única que le queda a Fernando Alonso, tras ver como los asientos en Mercedes y Ferrari están completos en 2018. Además, asegura que debe quedarse en la categoría reina, ya que es mucho mejor que Le Mans o la IndyCar.“¡McLaren es su única opción! Puede ir a Le Mans o Indycar, pero no es la Fórmula 1. La Fórmula 1 es la mejor competición”, añade.