por GTO » Ayer, 09:31

Force India: "Probablemente, somos el mejor equipo de la F1"Otmar Szafnauer asegura que el equipo con sede en Silverstone es el más eficiente de toda la parrilla. "Hacemos más con menos".Con la cuarta posición en el Mundial de equipos prácticamente asegurada a falta de cuatro carreras (Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi), en Force India comienzan a realizar balance de la actual temporada para preparar lo mejor posible el monoplaza del 2018.Un notable rendimiento del VJM10 que ha ido creciendo prueba tras prueba y que ha permitido a Sergio Pérez y Esteban Ocon consolidarse como la mejor escudería tras Mercedes, Ferrari y Red Bull, las únicas que han logrado la victoria en este 2017."Creo que somos el cuarto equipo más rápido y probablemente el segundo mejor o el mejor. Depende de cómo se defina mejor. Hacemos más con menos que cualquier otro. Si esta es la definición de mejor, somos los mejores. Pero si ganar es la definición de mejor, entonces no somos los mejores", analiza Otmar Szafnauer.El jefe adjunto de Force India asegura que los ingenieros de Silverstone están realizando un gran trabajo para mejorar el monoplaza durante todo el año: "Creo que hemos hecho un trabajo decente. El VJM10 ya era fuerte al comienzo de la temporada, pero la competencia en el centro de la parrilla ha quedado aún más clara a lo largo de la temporada. En Singapur, vimos un gran salto en el rendimiento. El coche es ahora totalmente diferente".Por último, Szafnauer confirma que las negociaciones para establecer un techo presupuestario se encuentran muy lejos de alcanzar un acuerdo: "Todavía estamos muy lejos. Tenemos que lograr algo con lo que tenemos. Se pone más difícil porque no se trata de ser inteligente. Se necesitan las herramientas adecuadas y algunas cuestan mucho dinero. Esto lo hace más difícil, pero no nos rendimos".