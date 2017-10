por GTO » Ayer, 16:07

Robert Kubica, el retorno más esperado a la Fórmula 1Ecclestone aconseja a Williams que fiche al polaco: “Puede ser mejor que antes”Robert Kubica se acerca cada vez más a su retorno a la Fórmula 1. Muchos son los pilotos que ya se han mostrado esperanzados en que pueda conseguirlo tras el tremendo accidente que sufrió en 2011 en el Rally di Andora con un Sköda Fabia. En aquella prueba, Kubica estuvo a punto de perder el brazo derecho, y pese a haber perdido parte de la movilidad, su sueño de volver a las pistas de Fórmula 1 como piloto oficial está cada vez más cerca. Parecía que lo podía hacer con Renault en 2018, pero el fichaje de Carlos Sainz le cerró las puertas de la escudería de Enstone. No obstante, ello no le hizo perder la esperanza y el próximo curso podría volver a formar parte de la parrilla de F1 al volante de un Williams.Por ahora, sólo el joven Lance Stroll tiene confirmada su plaza con los británicos y falta por saber el nombre del piloto que le acompañará en 2018. Los candidatos son tres: Felipe Massa, Paul di Resta y Robert Kubica. El brasileño podría retirarse de forma definitiva tras su sorprendente vuelta a la acción por la marcha de Bottas en 2017 y el escocés no parece un rival muy fuerte para la fuerza de voluntad de Kubica. El polaco volvió a meterse en un ‘cockpit’ de F1 el pasado mes de junio en un test con Renault en Cheste y sorprendió con 115 vueltas al volante de un Lotus E20 del año 2012.Pruebas superadas con éxito“Puedo pilotar un F1 y voy a trabajar duro por lo que pueda pasar. Mi primer objetivo era ver si era capaz de hacerlo. Una vez hecho, el segundo, siendo realistas, era ir mejorando paso a paso. Ahora estoy muy seguro de todo. De hecho, pensaba que si este test no iba bien, cerraría las puertas de la F1 para siempre”, explicaba entonces Kubica en un test clave para darse cuenta de que volver al ‘Gran Circo’ era posible. Posteriormente, a mediados de julio dio 90 vueltas en Paul Ricard, y el siguiente paso fue demostrar que podía ser competitivo y aguantar la mayor velocidad por curva y las fuerzas G del RS17 de esta campaña en el test post GP de Hungría. Y cumplió con nota. Se quedó a una décima del tiempo de Palmer en la clasificación del sábado y terminó a 1.4” del crono más rápido del día. “Después del fuerte accidente y los daños que sufrió, volver y hacer 140 vueltas en un monoplaza de 2017 es bastante impresionante”, exclamó Hülkenberg.Ya con la ayuda de Nico Rosberg como su nuevo mánager, la opción de Williams ganó enteros, ya que el germano mantiene una gran relación con dicha escudería. En la decisión final, será importante también la opinión del patrocinador principal de los de Grove, Martini, pero su historia de superación puede ser un gran revulsivo comercial para sus patrocinadores.Gran parte de la parrilla ha mostrado su deseo de volverle a ver competir y Bernie Ecclestone quiso darle un empujón final asegurando a ‘Motorsport’ que “si no hubiese tenido su accidente, creo que habría sido campeón. Puede volver incluso más fuerte que antes. Mentalmente será más agresivo, así que sólo veo cosas buenas. No creo que su lesión le impida ser rápido”.“El equipo no ha ido todo lo bien que debería, no sé si por los pilotos o el conjunto en general. Nadie lo sabe, pero estaría bien tener a alguien que debería ir rápido para descubrirlo. Si yo fuese Williams sin duda trataría de convencerle de que fiche. Quizás se queden sin Massa a final de temporada y creo que Robert animaría a mucha gente ahí”, añadió Ecclestone, matizando que el polaco “Sólo necesita, como todos en la vida, un poco de suerte y esperar que Williams espabile”.Considerado como uno de los grandes talentos de las últimas décadasSu gran amigo, Fernando Alonso ya apuntó hace meses que “me encantaría ver a Kubica de nuevo en la F1, es el mejor. Lo pienso porque ganó todas las categorías pequeñas. Cuando los karts eran iguales, cuando corría en las categorías pequeñas con el mismo coche, él vencía a toda la generación que está ganando ahora”. La del asturiano es una opinión bastante generalizada en la parrilla. Muchos se preguntan de lo que podría haber sido capaz Kubica con su potencial si no hubiera sufrido el accidente, y esperan que tenga una nueva oportunidad, siendo un ejemplo para todos..Después de un gran test realizado este miércoles en Silverstone, Kubica volverá a pasar una prueba que podría ser definitiva la próxima semana en Hungría ante Di Resta. La F1 está de enhorabuena. La vuelta de Kubica está cada vez más cerca.