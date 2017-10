por GTO » Ayer, 16:11

Honda denuncia que McLaren también tiene problemas de chasis12 DE OCTUBRE DE 2017Fernando Alonso, al volante del McLaren (Foto: efe).Parece que en Honda siguen sin digerir bien el divorcio con McLaren y no quieren quedar como responsables de todos los males de la escudería.Digamos que los japoneses, que han recibido muchas críticas de los británicos, pasan ahora al ataque y disparan también contra Woking, asegurando que no todos los problemas del coche han sido provocados por el motor.Esto dice su director, Yusuke Hasegawa, en la revista francesa Auto Hebdo:“Nosotros hemos tenido nuestros problemas, pero McLaren también ha tenido los suyos. Yo podría haber señalado los problemas encontrados en el chasis, pero no le veo ningún sentido a señalar quién es responsable de esto o de lo otro”Y también critica Hasegawa la falta de confianza por parte de McLaren:“Puedo disculparme por la falta de falta de tiempo y por no haber alcanzado nuestros objetivos, algo que ha ido alterando nuestra buena comunicación inicial, pero un mejor espíritu de equipo debería de haber prevalecido. No dependía únicamente de nosotros. Éramos una pareja”Creo que Hasegawa tiene derecho a estar mosqueado, pero no tiene razón. McLaren ha tenido muchísima paciencia con Honda, pero todo tiene un límite: han sido tres años de promesas incumplidas e incapacidad manifiesta para desarrollar un motor mínimamente competitivo. El divorcio era inevitable.PD. Si el chasis de McLaren tiene o no tiene problemas es algo que comprobaremos el año que viene con el motor Renault. Y son muchos los elogios que ha recibido el chasis británico…