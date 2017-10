por GTO » Ayer, 20:32

Massa cree que si Williams prescinde de él, lo lamentaráEl piloto brasileño se ha convertido en la tercera opción, pero asegura que apostar por otro piloto podría salirle muy caro a Williams.Felipe Massa señala que Paddy Lowe es partidario de mantenerle en el equipo, pero que se están considerando razones económicas.Desde que, en 2014, Williams viviera su mejor momento de la última década al conseguir el tercer puesto en el campeonato de constructores gracias, en gran medida, a la notable superioridad del motor Mercedes, las cosas han ido a peor y la formación británica ha perdido fuelle progresivamente.Si algo tienen en común las últimas cuatro temporadas es la presencia de Felipe Massa como piloto de Williams, pero el brasileño no se siente parte del fracaso y sí de los momentos más positivos. “Creo que el equipo lleva una dirección que, de mantenerse, puede ser positiva. Si se cambia algo, puede costarle más caro que mantenerme. Saben al 100% lo que puedo hacer”, comentó Massa en unas declaraciones recogidas por Autosport.Williams confirma el enfrentamiento Kubica-Di Resta en un test privadoFelipe Massa se encuentra actualmente en la décima posición del campeonato de pilotos con 34 puntos, sólo dos más que Lance Stroll, su compañero debutante que ha pasado por muchas dificultades durante la primera mitad de temporada, pero que poco a poco se va recuperando. Y, según el brasileño, esa comparación habla muy bien de su labor este año. “Es frustrante que el equipo esté intentando ir en una dirección que puede ser mucho peor que la actual. Si te fijas, Lance está creciendo mucho. Así que, honestamente, estoy haciendo un gran trabajo con mi pilotaje”.Felipe Massa cree que la comparación con Lance Stroll habla en su favor.Según el Subcampeón del Mundo de 2008, en el equipo hay dos vertientes: la que está a favor de su permanencia liderada por Paddy Lowe (Director Técnico y accionista) y la que prefiere apostar por Paul di Resta o Robert Kubica. Y, claramente, Massa sabe de qué lado está. “Me gusta Paddy (Lowe) y él sabe lo que es mejor para Williams. Quizá no sea decisión suya al 100% y haya otros asuntos relacionados con ella. Desafortunadamente, el dinero es parte del juego, pero no del modo correcto. Es por eso por lo que pienso que si Williams mantiene la dirección actual, se estará comportando como un equipo profesional”.No estoy en la posición que estoy en la clasificación por mis errores, estoy sacando lo mejor del cocheEn las últimas carreras, las cosas no han ido del todo bien para Williams, pero Massa rehuye responsabilidad alguna en los malos resultados y afirma sentirse muy cómodo con un monoplaza con el que ha clasificado 17º en Singapur, undécimo en Malasia y octavo en Japón, consiguiendo tres puntos en total en esas tres carreras, por ocho de su compañero de equipo. “No estoy en la posición que estoy en la clasificación por mis errores. Siento que estoy sacando lo mejor del coche, me siento muy cómodo con él”.Tras el test de adaptación realizado por Robert Kubica en Silverstone esta semana, el piloto polaco se enfrentará a Paul di Resta en Hungaroring, método con el que Williams pretende decidir si alguno de los dos está suficientemente preparado para sustituir a Felipe Massa como piloto titular en 2018. Circunstancia que, de producirse, significaría el adiós definitivo del brasileño a la Fórmula 1.