por bigbossf1 » Ayer, 21:11

Brendon Hartley será el encargado de sustituir a Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto francés no estará en la cita de Austin, pues debe competir en la última carrera de la Super Fórmula Japonesa, categoría en la que es candidato a ganar el título.De ese modo, el neozelandés hará su debut en una carrera de Fórmula 1. De todos modos, Hartley no es precisamente un novato en este mundillo. El piloto de Porsche es el actual líder del Mundial de Resistencia y ganador de la última edición de las 24 Horas de Le Mans, aunque ya se llevó el campeonato de 2015 junto a Mark Webber y Timo Bernhard."Qué sensación tan increíble. Esta oportunidad fue una sorpresa, pero nunca dejé de lado mi ambición y sueño de niñez para llegar a la F1. He aprendido mucho desde los días en que fui piloto reserva de Red Bull y Toro Rosso, y los difíciles años que pasé me hicieron más fuerte y decidido. El Circuito de las Américas es un circuito que realmente disfruto y en el que he corrido recientemente. Trato de no poner demasiadas expectativas en mi debut en F1, pero me siento preparado para ello", afirmó Hartley en un comunicado.Tampoco es un extraño para la familia Red Bull. El ‘kiwi’ fue probador de Toro Rosso en 2009, así como piloto reserva de Red Bull en la siguiente temporada; todo ello como parte del Programa de jóvenes Pilotos del equipo austriaco."Brendon se presenta como el actual ganador de las 24 Horas de Le Mans y también lidera el Mundial de Resistencia, el cual ganó en 2015", dice Franz Tost, jefe de equipo de Toro Rosso. "Estamos muy contentos de tenerlo de vuelta en el quipo. Con toda la experiencia acumulada a lo largo de los años, estamos convencidos de que hará un trabajo fantástico para nosotros", concluye.fuente: http://www.caranddriver.es/formula-1/hartley-sustituira-a-gasly-en-austin Me alegro mucho de que Gasly pueda intentar ganar la Superformula y tengo ganas de ver como se desenvuelve el bueno de Brendon con un F1 en GP y después de tanto tiempo sin subirse a uno, seguro que le costará un poco adaptarse, lo bueno es que está acostumbrado a llevar híbridos y coches rapidísimos como son los LMP1 así que eso, será muy pero que muy interesante