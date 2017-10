por bigbossf1 » Ayer, 16:40

Palmer llego a la F1 con el pretexto de haber ganado la GP2, lo que no se contaba tanto es que llevaba 4 temporadas ahí, que ganó a la 4ta y antes de esa temporada no había echo gran cosa y además ganó con DAMS que entonces era uno de los equipos top como lo puede ser ahora Prema, es un piloto que nunca ha destacado, tampoco en F1, el futuro que le veo yo a palmer es bien lejos de la F1 y miro hacia Carlin, Carlin va a entrar en IndyCar con Chilton(aun no es oficial, pero vamos, está todo muy avanzado), Carlin quiere un 2o coche pero no le llega el presupuesto, Palmer me pega mucho ahí porque tiene el dinero para entrar en Carlin, aunque me imagino a un equipo con Chilton y Palmer y se me quitan las ganas de vivir xD