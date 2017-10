por CED » Hoy, 01:00

GTO escribió: JUSTO SE CUMPLEN CUATRO AÑOS DE SU MUERTE

Fin al 'misterio' del accidente de María de Villota: no fue culpa suya



"La familia de María de Villota se complace en comunicar que ha alcanzado un acuerdo que pone fin al contencioso que mantenía frente a Manor F1 Team, anteriormente conocido como Marussia F1 Team, como consecuencia del accidente que sufrió María el día 3 de julio de 2012. El accidente fue causado por una serie de motivos, entre ellos el producido por el camión aparcado en la zona de pit con su rampa desplegada, sin culpa de María".





se ha hecho público el acuerdo entre la familia de la expiloto de Fórmula 1 y el equipo con el que sufrió su accidente entrenando...

Me extraña muchísimo la frase "", porque la culpa o responsabilidad o la verdad de los hechos no se logra por acuerdos, al menos en el castellano que aprendí.Diferente sería si la declaración hablase de "concuerdan" las partes, eso es diferente, porque indica que las dos versiones son similares y no son acordadas.Como sea, el recuerdo de María seguirá muy presente en la afición, creo yo.Eso, nada más.