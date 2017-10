por GTO » Ayer, 21:31

Ecclestone: "Liberty no quiere que vaya a las carreras"El magnate británico critica a los nuevos dueños de la Fórmula 1 en 'Daily Mail'"Hablan mucho y no hacen nada", afirma Bernie del grupo inversor que preside Chase CareyBernie Ecclestone ha realizado unas explosivas declaraciones al 'Daily Mail' en las que asegura que no es bien recibido por los nuevos dueños de la Fórmula 1, el grupo inversor estadounidense Liberty, en los grandes premios del Mundial.A sus 86 años, el polémico ex patrón de la F1 sigue muy activo y ha asistido a varias carreras este año. Avisa que también piensa ir al GP de Brasil, una carrera que no suele perderse ya que su mujer Fabiana es de Sao Paulo. Sin embargo, no cree que su presencia sea del agrado de los jefes de Liberty."Chase Carey -nuevo presidente de la F1- mandó un mensaje a una de las chicas de mi oficina para decirle que en los circuitos no tienen tantas oficinas disponibles, sólo las que los promotores de las carreras les ceden, así que básicamente no quieren que vaya a las carreras. Habría sido tan fácil como que me lo dijesen de palabra", asegura.Bernie reconoce que poner distancia con un deporte que ha manejado durante más de 30 años es complicado: "Es un poco una tortura no estar involucrado en la F1, pero te acostumbras a ello. El británico ha explicado que piensa trasladar su residencia, de Londres a Suiza y a continuación, arremete contra la actual gestión del campeonato."Liberty no ha hecho nada, por lo que puedo ver. Todo lo que hacen es hablar. Yo hice las cosas callado", critica, citando un ejemplo concreto: "Dijeron que querían seis carreras en América. Carey tenía ideas de lo que necesitaba hacerse, pero ahora está al cargo y no es tan fácil como pensó, así que lo siento por él".