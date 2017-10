por GTO » 18 Octubre 2017, 23:01

EL EQUIPO RENAULT NO TEME QUE MCLAREN LES SUPERE, SEGÚN ABITEBOULLa escudería de Woking podría convertirse en un duro rival para la estructura de fábrica del motorista francés.La ruptura de la relación entre McLaren y Honda permitió el inicio de la colaboración entre el equipo de Woking y Renault a partir de la próxima temporada. Después de que la falta de rendimiento del motor del fabricante japonés lastrara en gran medida a la estructura británica, el acuerdo con el suministrador francés debería permitir a McLaren mejorar los resultados obtenidos en los últimos tres años y colocarse en la parte superior de la zona media de la parrilla en el corto plazo.Si bien admite que existen preocupaciones, Cyril Abiteboul afirma que el equipo Renault no tiene miedo a que McLaren les pueda superar el año que viene. “Hay algunas preocupaciones, así que era importante explicar a todo el mundo que la filosofía no va a cambiar. No vamos a dar la espalda al hecho de que el único propósito de nuestro programa es posicionar al equipo de fábrica al más alto nivel”, declaró el director de la estructura a Motorsport.com.“Tenemos que pensar en estrategias y tácticas. No es un secreto que aceptar estos intercambios de motores ha creado más opciones, incluida la opción de Carlos Sainz, que no hubiera sido posible de otra forma. Mi estilo de gestión es ser inclusivo y comparto con el grupo de Enstone y Viry lo que hacemos y por qué lo hacemos. Ahora, creo que todo el mundo está de acuerdo y no tenemos miedo a McLaren”, añadió."NO QUEREMOS DOLORES DE CABEZA POR CULPA DE NUESTRAS ACTIVIDADES CON LOS CLIENTES"Abiteboul admite que tuvieron que dejarse claras ciertas condiciones antes de cerrar el acuerdo con McLaren. “No estamos desesperados y no queremos dolores de cabeza por culpa de nuestras actividades con los clientes. Queremos trabajar con equipos que son profesionales, servidores y leales. Tenemos una larga relación con Red Bull y algo de ida y vuelta con Toro Rosso”, explicó.“Tiene sus altibajos, pero es una relación que está funcionando y por eso no estamos desesperados por romperla. No queríamos tener más de tres clientes, así que debía haber un intercambio. Solo queríamos hacerlo con ciertas condiciones, sobre todo económicas. También tenía que servir a una cierta estrategia para colocar al equipo Renault en el nivel más alto. Cuando todo eso estaba controlado, era un acuerdo fácil de cerrar”, apuntó Abiteboul.