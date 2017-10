por scuderia ferrary » Ayer, 20:29

Alonso no cierra las puertas a un futuro a largo plazo en McLarenEl equipo McLaren ha confirmado, por fin, la renovación de Fernando Alonso para 2018. El propio piloto asturiano ha confirmado que el contrato vincula al asturiano con el conjunto de Woking a largo plazo, aunque no ha querido revelar detalles sobre si es vinculante o la ampliación puede producirse año a año. Además, Fernando no descarta la participación en otras categorías, pero asegura que la prioridad es la F1 ahora mismo."Las cláusulas del contrato normalmente nunca se hablan y tampoco lo vamos a hacer ahora, pero es un contrato a largo plazo. Iremos viendo cómo van las cosas, pero con ganas de afrontar el año que viene, con expectativas diferentes, con ganas de poner McLaren donde se merece, más arriba, y muchas ganas de que llegue Australia ya", ha comentado Fernando Alonso en declaraciones al micrófono de Movistar + en la previa al GP de Estados Unidos.La de Fernando es una de las renovaciones más esperadas de la temporada. Después de asegurar en la primera mitad de año que su decisión llegaría tras el verano, finalmente el asturiano ha retrasado varias semanas su destino final. Así relata el asturiano cómo ha evolucionado y madurado su decisión."Fue un proceso con cautela, no teníamos ninguna prisa ninguno de los dos. Yo desde el primer momento creía que el proyecto de McLaren o por la parte del chasis había hecho los pasos justos este año en cuanto a aerodinámica, en cuanto a agarre mecánico que nos podía permitir ser competitivos. Dejamos todas las partes abiertas. Hablé con todo el mundo que quería hablar, con todos los proyectos diferentes que tenía sobre la mesa, pero el de McLaren era el que más me convencía", comentó."Tenían una situación particular con el motor que tenían que solucionar ellos. Al final han decidido cambiar de proveedor e ir a Renault. Ha habido que esperar unas semanas más para tener toda la información de Renault y McLaren que quería tener, y ahora ha llegado el momento de tomar la decisión y esa es la de seguir con ellos porque creo que podemos ser competitivos el año que viene", afirmó.CONTENTO DE SEGUIR EN MCLAREN"Feliz estoy muy feliz. Ha sido un año complicado, también tenía que tomar la decisión de qué hacer en el futuro. Como digo, la voluntad era la de seguir en McLaren pero nunca sabes cómo van a salir las cosas al final. También el apoyo de los fans ha sido fundamental, desde mayo que corrí en la Indy he recibido millones de mensajes que si seguía en la Fórmula 1, algunos que fuera a la Indy porque les gustó la experiencia, pero la mayor parte era de preocupación, porque si no iban a perder un aliciente ahí y eso también me motivó para seguir el año que viene"."Siempre necesitas esas motivaciones para seguir apostando fuerte por tu carrera, por las carreras, los entrenamientos, seguir preparándote. Sin duda es una motivación muy grande, la de empezar un proyecto nuevo siempre con McLaren, pero esta vez con un motorista nuevo, pero con la esperanza de cambiar el sabor d boca de estos últimos tres años que no hemos sido todo lo competitivos que nos merecíamos. Nos merecemos unas cuantas alegrías para el año que viene, también nuestros aficionados".CÓMO MEJORAR LA F1 FIJÁNDOSE EN LA INDY 500"Creo que aquí el ambiente es mucho más relajado durante la carrera, durante la semana. Las carreras allí son mucho más impredecibles y eso es bueno para el aficionado. En Fórmula 1 nosotros conocemos la parrilla y el domingo podríamos decir quien va a ganar y seguramente como mucho nos equivoquemos en una o dos posiciones, y eso es lo peor que tenemos, así que esperemos poder cambiarlo"FELIZ DE VOLVER CON RENAULT"Es emocionante, un poco de gusanillo ahí en el estómago porque volver a conducir para Renault aunque sea sólo con el motor es una buena sensación. Tengo una relación con ellos históricamente muy fuerte, incluso trabajando desde el karting también con nuestra escuela y nuestro circuito. Tener el motor Renault detrás del coche el año que viene será una buena sensación y ojalá seamos competitivos. Lo están demostrando con Red Bull este año con los dos coches en el podio. Sabemos de qué es capaz el motor Renault, ahora tenemos que dar la cara nosotros y cumplir".LA FÓRMULA 1 Y MCLAREN TEÑIDOS DE ROSA EN AUSTIN"Creo que toda la F1 siempre apoya a todas las mujeres que están luchando constantemente contra el cancer de mama y queremos mandar un mensaje de que no están solas, tienen mucho apoyo. También nosotros como equipo para dar el apoyo a todas las mujeres que luchan, a todas las mujeres que intentamos concienciar de las revisiones periódicas y de todo lo que se pueda hacer. Para tener siempre la esperanza de que no están solas y estaremos apoyando siempre todos".