por Otani » Hoy, 01:07

La verdad es que verle medio sacando pecho da bastante vergüenza ajena. Ahora resulta que "demostrar un rendimiento decente" es que tu motor no se rompa por primera vez en meses y que estés al borde de los puntos, cuando motorizas a un equipo grande de la parrilla, que, a juzgar por los resultados en Mónaco, Hungría, etc, sí ha cumplido su parte de chasis y eres tú el que está lastrando el conjunto.



Yo no les veo mejorando, ni ahora ni de aquí a tres años. Están demasiado verdes; no es una cuestión de retraso, es una cuestión de que no tienen la capacidad y que hagan lo que hagan jamás van a llegar. Creo que para ellos seguir en F1 es malgastar dinero, sinceramente.