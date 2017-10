por scuderia ferrary » Ayer, 20:28

Osamu Goto se unió en 1984 al grupo de Honda que se iba a especializar en Fórmula 1 y se convirtió en ingeniero jefe de desarrollo de motores cuando la marca nipona propulsaba a Williams, para luego convertirse en jefe del proyecto de Fórmula 1 de Honda cuando se asociaron con McLaren y llegó una gran temporada de éxito. Una figura, sin duda, autorizada, para hablar de los problemas que atraviesa ahora esta firma.Osamu Goto explica que lo que le ocurrió a Honda en esta segunda etapa con McLaren fue totalmente inesperada. Además, como han señalado muchas otras voces anteriormente, apunta a que el equipo de personas que componen el proyecto ha cambiado mucho respecto al pasado y que ésta puede ser una de las principales razones de la crisis."Honda no esperaba lo que ha ocurrido. Yo no sé exactamente la realidad porque en McLaren y en Honda cambió mucha gente respecto a cuando yo estaba, pero sí sé que están disgustados. Los de ahora son nuevos e intentan crear una estructura técnica", ha comentado Goto en declaraciones para el diario deportivo español Marca.Sin embargo, piensan que junto a Toro Rosso progresarán y que no dejarán la Fórmula 1 hasta conseguir los títulos. "Creo que crecerán. Está claro que Honda tiene que mejorar su desarrollo y su fiabilidad. Toro Rosso es un buen equipo para evolucionar. Esperan ponerse de acuerdo en muchas cosas. Esta vez van en serio. No se irán, no se irán hasta ganar", ha afirmado.Goto también se ha pronunciado sobre las quejas públicas de Fernando Alonso sobre la situación del equipo y, en su opinión, cree que es mejor hacer este tipo de comentarios de forma privada, así que comprende que en Honda no gustaran."No fue bonito que dijera que su motor era de GP2. Los comentarios hacia fuera no mejoran la situación. Hay que decir las cosas internamente para ver la dirección a tomar. Esa es la prioridad. Cuando los pilotos se quejan hacia fuera eso no beneficia al equipo", ha insistido.Por último, regala bonitas palabras sobre el piloto con el trabajo la mayor parte de aquel tiempo, Ayrton Senna, alguien para recordar, en sus propias palabras. "Senna era muy buen chico, un gran piloto, me encantó trabajar con él, tenía mucho talento. Es una leyenda", ha expresado para finalizar.