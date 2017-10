por scuderia ferrary » Ayer, 20:31

Las autoridades anticorrupción de Francia han abierto una investigación sobre la operación con la que Liberty Media se convirtió en propietaria de la Fórmula 1. El ente quiere determinar si la FIA actuó de forma correcta durante el procedimiento.Liberty Media adquirió Delta Topco en enero de 2017, en una operación cuyo valor total rondaba los 8.000 millones de dólares. Como la FIA poseía un 1% de las acciones de aquella entidad, percibió unos 80 millones de dólares en concepto de la venta de sus participaciones.Ahora, el diario estadounidense New York Times informa de que una institución judicial francesa –Parquet Nacional Financier- está interesada en los detalles de la operación, y en por qué la FIA dio su visto bueno a pesar de poseer una parte de aquella compañía.No es la primera vez que esta operación despierta interés en organismos europeos. A comienzos de año, la Unión Europea abrió una investigación al respecto. También Gran Bretaña. La FIA ha sostenido en todo momento que no hubo ningún conflicto de intereses."Estamos totalmente seguros de que cualquier investigación determinará que la FIA siempre ha actuado de forma apropiada. Estamos preparados y dispuestos a cooperar con cualquier solicitud, en caso de que comenzase una investigación o las autoridades pertinentes precisaran una clarificación", reza el organismo.La FIA poseía un 1% de Delta Topco en virtud de un acuerdo con Bernie Ecclestone, alcanzado en el año 2013."Esto es lo que querían para seguir. En el mundo de los negocios, ocurren muchas cosas que no comprendes por qué está permitido que ocurran. Alguien me dijo que hay un problema. Creo que lo investigarán si creen que está mal".