McLaren valora la posibilidad de recuperar su color tradicional en la decoración del MCL33 de 2018. Zak Brown admite que es una posibilidad real, siempre que los patrocinadores del equipo lo aprueben.El MCL33 sorprendió en su presentación con un aspecto tricolor –naranja Tarocco, negro, blanco- que rompió con la estética de sus predecesores. Con aquella renovación, los de Woking quisieron celebrar su legado y evocar sus orígenes.Ahora pueden ir un paso más allá y adoptar una decoración similar a la que Fernando Alonso usó en las 500 Millas de Indianápolis, donde corrió con un coche que lucía la tonalidad histórica de los coches de Bruce McLaren, el naranja Papaya. El tono que usan en Fórmula 1 es más oscuro y se llama Tarocco."Estamos empezando a estudiar el diseño del coche. Creo que los fans quieren que usemos el naranja Papaya. Cuando fuimos a la IndyCar, muchos nos pidieron que hiciéramos un coche de Fórmula 1 como aquel", señala Zak Brown en declaraciones recogidas por el portal estadounidense Motorsport.com.La intención del estadounidense es que el nuevo coche conserve detalles naranjas porque forman parte de la “identidad” de la escudería, aunque no entra a precisar si ganarán o no preponderancia respecto al ‘look’ actual. Está a la espera de “algunas decisiones de patrocinadores que pueden dictar el aspecto del coche", pero "no lo descartaría".Zak Brown no ha ocultado en ningún momento su pasión por la historia de McLaren. En Abu Dabi 2016, su primera carrera como director ejecutivo, admitió que no le temblaría el pulso al redifinir la estética de la escudería."No sé cómo será el coche de 2017, pero queremos escuchar a nuestros aficionados y escuchar cómo quieren que seamos. Queremos hablar con ellos y que en 2017 digan que nuestro coche es el más bonito de la parrilla", dijo en el Yas Marina.