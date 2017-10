por scuderia ferrary » Ayer, 20:46

Carlos Sainz se prepara para su primera sesión de clasificación como piloto Renault, y lo hace con confianza después de su buena actuación en las tres sesiones de entrenamientos libres del GP de Estados Unidos.Sainz ya acumula 385 kilómetros de experiencia con el RS17 y no ha tardado en ganar confianza con su nuevo monoplaza, hasta situarse a la par con su compañero de equipo, el alemán Nico Hülkenberg.Superó al alemán en las dos primeras sesiones de entrenamientos. En la tercera, Hülkenberg ha tomado la delantera con un margen de apenas cinco centésimas de segundo."He intentado ir tranquilo, mantenerlo todo bajo control para aprender y no mandarlo todo al traste. Al final he ido rápido y estoy contento con eso", decía el viernes después de los Libres 2, donde valoraba que "es positivo estar ya al nivel" de su monoplaza.Carlos estuvo tres días en el simulador antes de aterrizar en el Circuit of the Americas. Antes de que comenzara el fin de semana, su objetivo no era otro que aprender y ponerse al día."Me gustaría tener el ritmo en seguida, pero no me puedo emocionar. Tengo que ir paso a paso para conocer el coche. Tengo que adaptarme a él, adaptar el coche a mí mismo. Eso lleva cierto tiempo. Voy a ir paso a paso. Espero que podamos llegar a esa situación lo antes posible", dijo el jueves.Bob Bell, director técnico de Renault, aplaude la rapidez con la que Sainz se ha adaptado al monoplaza."La opinión de Carlos es nueva y nos es de utilidad, y su sensación al término de la jornada era consistente en comparación con las impresiones de Nico. Carlos se ha adaptado muy rápido; ha cogido velocidad muy rápido y ha hecho un gran trabajo", dijo ayer.Con Carlos, Renault espera reforzar sus posibilidades de conseguir un buen resultado en el Mundial de Constructores. Son octavos a falta de cuatro carreras. El objetivo inicial –la quinta plaza- está a 24 puntos de diferencia. Hülkenberg es claro al respecto."Tenemos que terminar bien el año para ayudar al equipo en el Mundial de Constructores. Haré lo que pueda para ayudar a Carlos a adaptarse. Es un piloto muy capaz y tiene un futuro brillante. Ya ha demostrado de qué es capaz en un Fórmula 1, así que en Austin intentaremos empezar nuestra relación de forma positiva".