por scuderia ferrary » Hoy, 13:40

Daniil Kvyat no sabe si el GP de Estados Unidos ha sido su última carrera como piloto de Fórmula 1. El ruso está dispuesto a salir de la categoría reina si Red Bull le confirma que no tiene posibilidades de aspirar a un monoplaza competitivo.En Austin, Kvyat regresó a la alineación de Toro Rosso después de dos carreras de ausencia. Los rumores sobre su futuro inmediato son turbios e incluso Helmut Marko ha reconocido que Brendon Hartley es candidato a la titularidad de cara a 2018.Kvyat sabe que su futuro profesional está en manos de Red Bull, pero deja muy claro que no quiere vivir en la sombra toda su vida."Vamos a tener un encuentro, en el que vamos a decidir mi futuro con Red Bull. Tengo un contrato y hasta que ese contrato venza, trabajo con ellos y lo intento hacer lo mejor posible", señaló antes de la carrera en declaraciones a Movistar+."Quiero una aclaración sobre mi futuro, qué función me quieren dar y el objetivo. No quiero luchar por puntos toda mi vida. Quiero luchar por algo más", ha compartido.Kvyat quiere pelear por éxitos, aunque ello implique abandonar la Fórmula 1, si aquí no hay ninguna propuesta para él. "Si hay una posibilidad de estar en una categoría competitiva para luchar por victorias y podios… ¿Por qué no? Eso es lo que me gusta. Es lo que aprendí en todos mis años en karting. Ahora es muy diferente. Tengo que hablar con Marko para entender qué pasará en el futuro", ha señalado.En previsión a una posible salida del Gran Circo, explica que su prioridad en Austin era disfrutar “de cada vuelta sin pensar mucho en los resultados y el futuro".Explicó también que Helmut Marko fue el que le comunicó personalmente que no correría en Malasia y Japón. "Helmut me llamó, como siempre. Me dijo que tenían que hacerlo ahora para ver algunas cosas", ha reflexionado."Yo acepté, pero al final en esas dos carreras no me perdí nada especial. Sólo vi los resultados, los vídeos de los momentos más destacados y las vueltas on-board. Nada más. Me ha gustado estar un poco de relax", ha apuntado para finalizar.