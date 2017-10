por CED » Hoy, 15:28

Voz autorizada y en general sus opiniones no son polémicas.

Emerson, como Alonso, se llevó dos títulos a casita y después estuvo dando tumbos en su Copersucar y luego Fittipaldi, cuando por lo menos pudo haber ganado un tercer título.



Probando en USA, cambio de aires también, fue muy querido y no puede quejarse ya que volvieron los éxitos, ganando un par de Indy 500, las de 1989 y 1993 además del torneo CART en 1989....aparte de ellas, 20 carreras más ganadas en ese torneo.



¿Sería un buen camino para Alonso, si no estuviera bien y competitivo ese McLaren Renault?

Pienso que sí.