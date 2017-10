por scuderia ferrary » Hoy, 13:48

Ferrari es "fácil de vencer" cuando la emoción está a flor de piel en el equipo italiano, según el presidente no ejecutivo de Mercedes, Niki Lauda. Lewis Hamilton pudo haberse proclamado campeón en Austin, pero el segundo puesto de Sebastian Vettel hace que el Mundial continúe sin ganador claro mientras avanza hacia la siguiente cita de la temporada, México.La mala suerte que ha tenido Ferrari en las últimas carreras y los rumores que existen de que Maurizio Arrivabene dejará de ser jefe de la Scuderia son una señal, para Lauda, de que los de Maranello vuelven a los malos hábitos de antes."Ferrari es un equipo difícil de vencer cuando hay ritmo y confianza en su propio rendimiento, pero son fáciles de superar cuando son un obstáculo para sí mismos, cuando se ponen presión para rendir, altas expectativas y cuando la gente es sensible e insegura", ha destacado Lauda para el diario alemán Welt am Sonntag desde Austin.Mercedes ayer se llevó la corona del Campeonato de Constructores y Lewis Hamilton puede hacerse con el título este domingo en el Hermanos Rodríguez, ya que ahora su ventaja sobre Sebastian Vettel es de 66 puntos.