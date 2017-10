por scuderia ferrary » Hoy, 20:07

En 2021 entrará en vigor una nueva normativa de motores de F1. Una normativa que está por definir todavía y que tiene muchos intereses cruzados. La base del acuerdo será reducir costes, aunque desde Ferrari anuncian que buscan ir en esta dirección, aunque no renunciarán al avance tecnológico por ello, según confirma su presidente, Sergio Marchionne."Habrá una serie de reuniones desde ahora hasta el final del año para hablar del desarrollo del motor de 2020-2021. Lo único que puedo decir es que mi posición será compartida con Mercedes y es que el desarrollo tecnológico no puede desaparecer para reducir costes", ha citado el italiano en declaraciones que publica la agencia de noticias GMM."Soy el primero que quiere reducir costes, pero no lo haremos si hay que cambiar el ADN de Ferrari. Es un discurso muy delicado y no descansaremos hasta que encontremos un equilibrio", ha concluido Marchionne.