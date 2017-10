por Trupon » Hoy, 20:38

Marchionne, sobre Arrivabene: "La continuidad es esencial"

Asegura que no es momento para hablar de cambios

No se cree que estén a estas alturas luchando por el título con Ferrari

ANA VÁZQUEZ | 23 OCT 2017El presidente de Ferrari, Sergio Marchionne, ha restado importancia a los rumores que existen sobre que Maurizio Arrivabene podría dejar de ser el jefe del equipo. Estas habladurías señalan a Arrivabene como el culpable de que la Scuderia no logre el título este año y Mattia Binotto, director técnico del conjunto, suena para sustituirle."Hemos mejorado como equipo con el conjunto de personas que tenemos. Tenemos algunos problemas, pero el año pasado, si me hubieras dicho que llegaríamos hasta aquí en 2017 luchando por el título, me habría reído, pero la mayor parte de la temproada hemos sido un competidor creíble de Mercedes", ha señalado Marchionne en Austin."Es un reconocimiento de cómo trabaja el equipo, así que no vamos ahora a hablar de cambios. Creamos continuidad con la renovación de Räikkönen y Vettel y por ahora, no quiero decir nada excepto que la continuidad es esencial", ha añadido.Otro de los temas que se oye por el paddock es el creciente interés de Ferrari por Daniel Ricciardo, sobre todo después de que se haya decidido renovar a Kimi Räikkönen por sólo un año, lo que hace que tanto el australiano como el finés terminen contrato a finales de 2018."Observo a todos, también vamos a tener que ver en qué lugar ponemos a Leclerc y a Giovinazzi", ha apuntado Marchionne en declaraciones para la publicación italiana La Gazzetta dello Sport."Sinceramente comenzó en Monza, es difícil pero desde Monza en adelante, entendimos lo que pasó y no se repetirá. He hablado con Arrivabene y Vettel aquí y están centrados y aún creen en nosotros. Necesitan apoyo porque las oportunidades de recuperarse desde aquí son menos de un 50%, pero Ferrari no se puede rendir", ha comentado Marchionne para rematar.