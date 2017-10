por GTO » Hoy, 21:02

Carlos Sainz: "En cada vuelta me sentía más seguro con el coche y pude empujar más fuerte"Ambas caras de la moneda para la escudería francesa en el Gran Premio de Estados Unidos. Buen debut del español, Carlos Sainz, con Renault. Tanto el piloto como el equipo del rombo se muestran satisfechos tras su primera carrera juntos. El madrileño completó una buena sesión clasificatoria, acabando entre los diez más rápidos. Y el domingo no defraudó sobre la pista, perdió algunas posiciones al inicio, pero se mantuvo sólido y logró cruzar la línea de meta en la séptima posición. Sumando seis valiosos puntos para el campeonato de constructores, que sirven a Renault para adelantar a Haas en la general.Bastante diferente fue el fin de semana para Nico Hülkenberg, los problemas de fiabilidad volvieron a aparecer y tuvo que acabar la carrera antes de tiempo. Desde el equipo le piden disculpas, ya que saben que podría haber finalizado en zona de puntos."Fue un gran debut para mí con Renault y realmente me divertí mucho. Desde el principio, en cada vuelta me sentía más seguro con el coche, así que pude empujar más fuerte. Pude atacar a Force India, que ha estado fuera del alcance del equipo en las últimas carreras, así que adelantar a uno y atacar a otro fue un gran resultado. Todo ha ido muy bien todo el fin de semana, sabía que podía ser rápido y tenía confianza en mí mismo. Todo el equipo realmente me ayudó y esa fue la clave para adaptarse rápidamente. Tener una calificación y una carrera tan buenas me hace muy feliz y agradezco enormemente a cada miembro del equipo".Nico Hülkenberg (Abandona):"Es una pena que las cosas pasen de la manera en que lo hicieron, realmente lo disfruté aquí, pero desafortunadamente el resultado no ha sido excelente. Tuvimos un problema con la presión del aceite, se cayó y eso nos obligó a retirarnos y detener la carrera. A veces simplemente va en contra de ti y así son las cosas. Lo cambiaremos la próxima semana en México".Cyril Abiteboul, director general de Renault:"Fue un fin de semana mixto para el equipo. Por un lado, Carlos [Sainz] hizo un debut fantástico con un fin de semana libre de errores. Llegó muy motivado y bien preparado en un equipo que estaba igualmente preparado. Hemos hecho un trabajo extraordinario juntos desde el anuncio de su llegada en el Gran Premio de Japón. Manejó una carrera agresiva pero inteligente. A pesar de perder algunas posiciones al comienzo, pudo recuperarse con brillantes habilidades de conducción"."Por otro lado, la fiabilidad nos volvió a costar caro con las sanciones y el retiro del monoplaza de Nico [Hülkenberg] debido a un problema del motor que todavía está bajo investigación. A primera vista, su motor no está dañado. Nico habría podido meter el coche en los puntos. Pedimos disculpas a Nico, estará tan frustrado como nosotros".