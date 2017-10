por GTO » Hoy, 09:09

Massa: "Me parece increíble pensar que Kubica no tendrá problemas"Piensa que por su situación, lo pasará mal con los coches actualesRespeta sus esfuerzos por volver, pero no cree que esté preparadoA pesar de que a finales del año pasado Felipe Massa decidió retirarse de la Fórmula 1, finalmente regresó para esta temporada y se reencontró con un nuevo amor, los monoplazas 2017 y una categoría de la que vuelve a disfrutar, así que ahora quiere quedarse.¿Cuál es el problema? Justo ahora no es el único que lucha por un asiento en el Gran Circo, también Paul di Resta, Pascal Wehrlein y Robert Kubica, aunque quizás este último sea la mayor amenaza a las posibilidades de Felipe Massa. Williams considera a todos estos candidatos y tendrá que pronunciarse pronto sobre la decisión final.Mientras tanto, el brasileño da valor a su función en el equipo y duda de lo que podría aportar a los de Grove el polaco en sus condiciones. "No tengo ni idea de cómo pilota Kubica, lo primero de todo. Para ser sincero, no puedo hacer lo que él hace, pilotar sólo con una mano. Es imposible para mí creerme que no sufrirá en algunas de las carreras con este coche, que pilotamos, que es mucha más difícil en lo físico", ha señalado Massa en declaraciones para GP Gazette.Tras el fuerte accidente de rally que sufrió Kubica en 2011, según sus detractores, el polaco no es el mismo y aunque se prepara para regresar al Gran Circo con gran empeño, Massa no piensa que sea lo que busca el conjunto de Sir Frank."Realmente respeto lo que hace, es simplemente impresionante, pero me parece increíble pensar que no tendrá algunos problemas", ha añadido.Sobre otro de sus rivales para el asiento 2018 en Williams, Di Resta, tampoco piensa que sea el adecuado para ser el compañero de Lance Stroll. "No me creo que sea el piloto correcto para el equipo, para desarrollar el coche y para demostrar los resultados y todo. No quiero decir que no piense que esté haciendo un gran trabajo. De todas formas, no estoy aquí para quejarme o decir nada, es sólo mi opinión", ha agregado para finalizar.