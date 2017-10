por scuderia ferrary » Hoy, 15:09

Es posible que la carrera de Daniil Kvyat en la Fórmula 1 no haya acabado, después de que el asesor de Red Bull, Helmut Marko, le sentenciara esta semana y asegurara que no volvería a correr con ellos este 2017 y que no le veía como un sustituto a largo plazo ni de Pierre Gasly ni de Brendon Hartley, pilotos que ahora mismo forman la alineación de Toro Rosso para las tres carreras restantes de la temporada.Igor Ermilin, consejero de la Federación del Automóvil de Rusia, ha salido a defender a Daniil Kvyat, ante la situación en la que se encuentra, y le ha animado a negociar con Williams, ahora que es libre, para 2018, aunque los de Grove ya tienen varios candidatos a valorar para el próximo año."Realmente espero que no se tuviera que enterar por la prensa. La F1 es un mundo duro, pero lo que es más importante ahora es que Kvyat no está atado. Ahora tiene tiempo para intentar negociar con Williams, incluso aunque sea verdad que no es el único candidato para este lugar", ha señalado Ermilin para la publicación rusa Sport Express.Ahora mismo Robert Kubica y Paul di Resta son los principales candidatos que estudian los de Sir Frank para su alineación de la próxima campaña, pero también Pascal Wehrlein. Uno de los aspectos que se rumorea quita puntos al alemán es su edad, ya que el hecho de tener menos de 25 años hace que no sea el piloto ideal para patrocinar la bebida alcohólica Martini."No creo que la edad sea un gran problema, ya que se puede negociar. Es lo suficientemente mayor, así que por un lado, es bueno que pasara ahora porque aún tiene una oportunidad. Es bastante propio de Marko hacer afirmaciones así al final de la temporada, cuando seguro que sería demasiado tarde", ha expresado para finalizar Ermilin.