UN DESAFÍO EN UN CIRCUITO MUY PARTICULARRenault y el cuidado a Sainz: "Sabemos que no le tenemos a largo plazo"Ante su segunda carrera como piloto de Renault, Carlos Sainz opta por la prudencia, valorando el desafío que supone el Gran Premio de MéxicoEste fin de semana, Carlos Sainz​ se enfrentará ante el desafío de la segunda carrera como piloto de Renault en un circuito único en el calendario. De momento y antes de rodar en los entrenamientos libres del viernes, el madrileño opta por la prudencia: "Es uno de mis fines de semana de carrera favoritos y muchos pilotos lo disfrutamos porque sentimos el calor de la gente. Es muy especial. Pero soy particularmente prudente, porque el coche aquí resbala mucho más al ser la carga aerodinámica mucho menor. El de México es un circuito muy diferente y el equilibrio será distinto". Los más de 2000 metros de altitud hacen que la presión del aire sea distinta y con los alerones de Mónaco, el coche resbala más que en Monza.Sainz es consciente de la importancia de encajar en el equipo, trabajar para ellos y hacer lo que esperan. De ahí que sea importante que la gente de Renault esté satisfecha: "Para mí, lo que diga el equipo y los elogios de la escudería es lo primero. Sé que están contentos con el trabajo de la primera carrera y por eso quiero seguir a este nivel. Luego está Alain Prost, una leyenda de este deporte, y todos los pilotos que me han venido a felicitar porque no hay nadie mejor que ellos para saber lo difícil que es y eso me hace particular ilusión". Han sido varios, los expilotos que quisieron felicitar al español por un trabajo bien hecho en Austin.La primera carrera de Carlos Sainz con Renault fue un éxito rotundo al terminar en séptima posición, brillando y ayudando al equipo a superar a Haas en la general.Para el flamante nuevo fichaje de Renault, es importante entender que en la Fórmula 1 vales lo que tu última carrera. "Todo podría cambiar este fin de semana y por eso quiero seguir siendo prudente y asegurarme de que las cosas se hacen bien. Creo que se necesitan más carreras para confirmar que algo ha cambiado. Es un paso en la buena dirección, pero se necesita más tiempo", dijo. La prudencia y el sentido común de los que ya hacía gala su padre cuando era piloto del Mundial de Rallies parecen haber encontrado réplica en su retoño, lo cual es ideal teniendo en cuenta lo importante de la política en la categoría reina.Convenciendo al 'jefe'Durante el Gran Premio de Estados Unidos, uno de los hombres más impresionados con la actuación de Sainz fue nada más y nada menos que el cuatro veces campeón del mundo Alain Prost. El francés habló el mismo domingo pero durante la semana volvió a reiterar lo satisfechos que están en Renault —donde él es uno de los peces gordos— con el español. "Tenemos suerte de tener a Carlos porque le queríamos, pero no le tenemos a largo plazo, así que hay que andar con cuidado", dijo en referencia al contrato que aún vincula a Sainz con Red Bull y que le haría dejar Renault en caso de haber un volante disponible en el primer equipo de la marca de bebidas energéticas en 2019.Para Renault, tener a Sainz es asunto de extrema importancia, puesto que su inversión en la Fórmula 1 es enorme y entre otras cosas, ha forzado la marcha de la Fórmula E para la temporada 2018-19. Tener en sus filas a los mejores pilotos disponibles es casi una obligación. Sobre la actuación del madrileño en Austin, dejó caer cándidamente que no había sido perfecta pero sí espectacular. "Obviamente es joven y ha cometido algunos errores, pero no es importante. Lo que es importante cuando estás en un equipo de trabajo como este, es un poco distinto. Tiene que actuar de forma un poco diferente porque hay más presión y estoy seguro de que él está preparado para ello", concluyó.Sainz también encontró la ocasión para hablar de la próxima participación de Fernando Alonso en las 24 horas de Daytona. "Me parece bien, sigue encontrando motivación y ganas para hacer otras cosas que no son Fórmula 1. Yo, con la edad que tengo y las ganas que tengo de hacerlo bien en F1, ahora mismo no tengo la cabeza en ningún otro sitio. No he competido en esas carreras, aunque seguro que el nivel que hay es altísimo. En Le Mans, Daytona, Indy... hay expertos en cada categoría, pero a mí por el momento no me llama, no me atrae tanto como a Fernando", explicó. Aunque claro, sus situaciones profesionales también son totalmente distintas.