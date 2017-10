por Trupon » Ayer, 08:42

Vettel: "Hoy es el día de Hamilton y es muy duro para nosotros"

Admite la derrota, pero ya piensa en aplicar lo aprendido en el año que viene

Destaca el espíritu del equipo a lo largo de todo el año

SANTI TORRES | 30 OCT 2017Sebastian Vettel admite su derrota en el Mundial 2017. En el Campeonato más disputado entre dos equipos en la era híbrida y el estreno de los monoplazas más rápidos de la historia, la corona se la pone Lewis Hamilton en México, con el de Ferrari sin opciones, a falta de dos carreras.Todo se fue por el desagüe para el alemán en la primera vuelta, tras contactar con Lewis Hamilton y dañar el alerón delantero. Desde ese punto, ha tenido que remontar y no ha conseguido llegar al podio. Pese a el esfuerzo, Sebastian Vettel no quiere hablar de la carrera y se centra en lo conseguido por el británico."No es tan importante. No es el día para hablar de la Curva 1, ni de la carrera. Hay que hablar del el logro de Lewis Hamilton. Hay que darle la enhorabuena porque al final ha sido mejor que el resto y ha sido el merecido campeón", ha declarado Vettel, para los micrófonos de Movistar+ F1.Con el podio decidido en el Virtual Safety Car, tras la rotura de Brendon Hartley, el Campeonato, para Vettel, se puso muy complicado. Al final ha sido cuarto y al pasar por meta ha visto cómo el sueño desaparecía."Siempre esperas a que pase algo, pero cuando he cruzado la meta, ha sido duro. Me he echado a un lado y le he intentado dejar espacio a Hamilton y me he puesto detrás, después de coger la bandera. Hoy es su día y es muy duro para nosotros", ha continuado el alemán.Pese al golpe moral, Vettel ya piensa en 2018. La próxima temporada será una nueva oportunidad de asaltar al dominio de Mercedes, que parece más débil con la nueva normativa. De los malos momentos se aprende y se lamenta de no devolver el esfuerzo hecho por el equipo. Además, tiene palabras para los aficionados: aceptar el presente y pensar en lo que vendrá."Acabamos de perder el título, hemos perdido, no es el mejor momento de mi carrera. Es el momento de sacar cosas positivas. Hay muchas cosas que han ido en la dirección adecuada, como el equipo al luchar con muchas ganas. Por eso estoy decepcionado, por el esfuerzo. Sé todo lo que me han dado y me hubiese gustado dar lo mismo”, ha admitido el tetracampeón aleman"No sé, no tengo demasiadas palabras para mí mismo ni para los aficionados. Es genial ver que tenemos tanto apoyo, pero hemos de aceptar que ya se ha acabado. Sé que tenemos un espíritu increíble y el mejor equipo, pero no hemos conseguido lo que queríamos. Hemos de pensar en el futuro·, ha concluido Vettel.