Marchionne y las ayudas de FIA y Mercedes a Ferrari: "Son sandeces"

El presidente de Ferrari ataca al exCEO de la Fórmula 1 tras sus comentarios

Asegura que Ferrari quiere seguir en F1 más allá de 2020, pero no a cualquier precio

Confirma que en Maranello todas las cabezas ya están "puestas en 2018"

MIGUEL A. FERNÁNDEZ | 30 OCT 2017La pasada semana Bernie Ecclestone se encargó de abrir la caja de los truenos varios días antes del Gran Premio de México. El exCEO de la Fórmula 1 aseguró que Ferrari había recibido ayuda por parte de la FIA –al modificar la normativa para favorecer a la Scuderia– y de Mercedes –que supuestamente ayudó a los italianos con el motor para que mejoraran su rendimiento–.Unos comentarios que no han tardado en llegar a la casa de Ferrari. Sergio Marchionne ha negado rotundamente –al igual que hizo Wolff– que la Scuderia se viera favorecida por el organismo regulador de la competición y por su máximo rival en la actualidad."Creo que a eso se le llama puras sandeces", aseguró el presidente de Ferrari en declaraciones recogidas por la agencia de noticias GMM. "Pienso que Bernie tiene que ser agradecido con Ferrari por darle la oportunidad de gestionar la Fórmula 1 y, gracias a nuestra asistencia, convertirse en millonario. Que Dios le bendiga. Él ha hecho mucho por este deporte, pero también Ferrari hizo mucho por la F1", apuntó el italiano.En cuanto al futuro a largo plazo en la competición, el italiano a recordado que Ferrari está interesada en continuar en el Gran Circo, pero sólo si las condiciones que establece Liberty son del agrado de la Scuderia. De esta forma deja abierta la puerta a una posible salida de la F1 más allá de 2020."Si hacemos las cosas bien, estoy dispuesto a hablar de cualquier cosa. Pero si empezamos a hacer de la F1 simplemente un negocio barato, no estoy interesado. Uno debe ser racional, la F1 sigue siendo parte de la historia de Ferrari, y tengo todas las intenciones puestas en proteger su participación en el deporte. Pero no a cualquier precio, o por razones comerciales puramente", valoró."Hay un aspecto noble en la Fórmula 1, es un deporte que no se parece a los demás, así que no puede ser comercializado como cualquier otro", apuntó.LA SCUDERIA YA MIRA A 2018El GP de México confirmó el título de Lewis Hamilton y una nueva derrota de Ferrari. Sobre ello también quiso hablar Marchionne, quien asegura que las cabezas en Maranello "ya están en 2018"."Lo más importante ahora es haber aprendido el máximo posible de lo que hemos hecho mal este año. La pasada noche hablé con Dieter Zetsche –CEO de Mercedes y director de Daimler– y a pesar de ser competidores despiadados en la pista, somos amigos. Reconoció que tuvimos mala suerte este año y que habríamos tenido diferentes resultados si lo que pasó en Asia no hubiera ocurrido", finalizó.