por scuderia ferrary » Hoy, 16:55

Los equipos punteros de Fórmula 1 podrían perder hasta 176 millones de euros en premios monetarios si siguen adelante las propuestas de los nuevos propietarios del deporte, Liberty Media. El plan de imponer un límite presupuestario a las escuderías será el tema clave en la reunión del Grupo de Estrategia del próximo 7 de noviembre.Reducir el gasto es un plan que apoyan equipos como Force India y Haas, pues ayudaría a tener una parrilla más competitiva, pero estos también están de acuerdo en que el principal obstáculo en esto es convencer a las escuderías punteras de llevarlo a cabo.Aunque aún no se ha presentado ninguna propuesta de manera formal a cada uno de los conjuntos, el diario británico The Independent ha tenido acceso a una lista de pasos a seguir para llegar a la F1 que quiere Liberty y desde este medio de comunicación, el periodista Christian Sylt avisa de que algunos de ellos pueden chocar con los intereses de Ferrari.El documento está encabezado por el título "Oportunidades de crecimiento futuro" y se elaboró durante el pasado verano. A continuación, se pueden leer las diferentes propuestas que lista Liberty Media:- Complementar las retransmisiones en abierto con servicios de pago competitivos- Aumentar el número de carreras y entrar en mercados nuevos- Control de gastos para promover la competición- Revisión de la distribución de ingresos a los equiposSegún BBC, los que más gastaron el año pasado fueron Mercedes, con 312,2 millones de euros y los que menos, Haas, con 94,9 millones. Se habla de imponer un límite de 138 millones de euros. En 2017 Ferrari, a pesar de no haber ganado ningún título, vuelve a ser el equipo que más dinero ingresa por parte de la FOM, tendencia con la que quiere acabar Liberty con su plan.La Scuderia, sin ganar, obtiene 94,7 millones de euros, de hecho, superan a los de Brackley por 48,6 millones. McLaren obtiene 84,9 y Red Bull, 111,7. Sólo estos cuatro equipos se llevaron más de la mitad del dinero de los premios del año pasado. Juntos recaudaron 506, 7 millones. De haberse repartido la cantidad de forma equitativa entre todos, los grandes perderían o dejarían de ganar en conjunto 176 millones."Ferrari tiene que valorar en su mente equilibrar los pagos a los equipos para que estén un poco más igualados, ya que eso crearía una gran plataforma que ayudaría a los ingresos por patrocinios", avisó Greg Maffei, director ejecutivo de Liberty, en enero en declaraciones para Forbes.En cuanto al futuro a largo plazo en la competición, Marchionne recordó recientemente que los de Maranello están interesados en continuar en el Gran Circo, pero sólo si las condiciones que establece Liberty son del agrado de la Scuderia.