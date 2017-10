por scuderia ferrary » Hoy, 16:56

Sauber ha decidido no contar con Pascal Wehrlein para 2018. Los principales rumores de las últimas semanas apuntaban a que los de Hinwil mantendrían al menos a uno de sus pilotos actuales para el próximo año. Todo apunta a que ese será Marcus Ericsson.Los lazos que tiene Marcus Ericsson con Sauber pueden ser la garantía que le haga mantenerse en el equipo, según informa el corresponsal del diario suizo Blick Roger Benoit, que ya le considera piloto de la escudería en 2018 y señala que su compañero será el campeón de la Fórmula 2 de este año, Charles Leclerc, que hoy mismo prueba con el conjunto en un test de Pirelli.Este medio de comunicación asegura que Sauber anunciará a Leclerc "en noviembre". Con las cosas así, el futuro de Pascal Wehrlein no está claro. El jefe de Mercedes, Toto Wolff, señaló recientemente que los alemanes no le podían mantener en Fórmula 1 por más tiempo –ascendió desde el DTM con el apoyo de la marca germana– y que tendría que buscarse él un sitio para continuar en la categoría reina.Williams parece la opción más probable, aunque los de Grove estudian a varios candidatos, entre ellos está también Daniil Kvyat. "No tengo noticias aún sobre esto, pero se negocia para el próximo año y espero que podamos encontrar una solución pronto", señaló Wehrlein en la rueda de prensa de la FIA del jueves en México.