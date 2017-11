por Otani » Hoy, 15:26

Menuda m**** el traductor de Google. Marchionne dice que Vettel parece del sur de Italia y el traductor lo traduce como "parece sudamericano". He tenido que mirar el original porque me había quedado un poco flipandoSobre el tema, me parece muy oportunista criticar a Vettel ahora, de esta manera. Entiendo que su actitud en la salida de México se debe a que no tiene nada que perder; ha habido momentos en esta temporada en los que jugándoselo todo ha sabido resolver muy bien esos momentos de cuerpo a cuerpo. Diría que incluso mejor que Hamilton, que desde el principio ha tenido un coche al que le costaba mucho rodar detrás de otro. Si me preguntasen, diría que sus únicos errores han sido lo de Bakú, que es extradeportivo, y lo de dejarse liar en Singapur. Y no me parecen tan determinantes como los fallos de fiabilidad que ha tenido el coche.El mundial no se ha perdido por Vettel, creo que eso lo tenemos todos claro.