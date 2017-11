por scuderia ferrary » Ayer, 15:13

Carlos Sainz se encuentra en el momento más dulce de su trayectoria profesional, y es que su velocidad gusta y despierta interés en dos escuderías punteras de la Fórmula 1 que creen en él para el futuro: Renault y Red Bull. Con semejantes pretendientes, el desembarco del madrileño en la élite de la categoría reina es hoy más probable que nunca.El objetivo de Carlos Sainz en sus años con Toro Rosso fue ganarse el ascenso a Red Bull, ascenso que resultó imposible porque los austríacos ya tenían cerrada su alineación. Pero a diferencia de los juguetes rotos de Milton Keynes, su progresión personal no pasó inadvertida a ojos de otras escuderías. La que más se interesó fue Renault a través de su director deportivo Cyril Abiteboul. La incorporación del patrocinio de Mapfre a principios de 2017 no fue casualidad.La trayectoria profesional de Carlos puede seguir dos caminos distintos, ambos positivos para el madrileño.El primero es con Renault. Sabe que es la primera opción de los franceses. Le han confirmado para 2018 y esperan contar con él más allá de esa temporada. Le ven como una pieza integral de su proyecto, un proyecto que quiere ser ganador y que le brindará la oportunidad de luchar por victorias, podios… y quién sabe si algo más, si todo va según lo previsto.La segunda ruta es con Red Bull, que durante 2018 –y sólo 2018– tendrá una cláusula sobre el madrileño que le permitirá reclamar sus servicios para 2019 si así lo desea. La cláusula sólo es válida con Red Bull, no Toro Rosso. De ser activada, Carlos aterrizará en una de las escuderías más brillantes de la última década.Los dos caminos son con equipos punteros, con entidades que aspiran a ganar títulos, y eso inspira confianza y optimismo en el futuro del español. Está en sus manos corresponder con resultados la confianza que sus superiores han depositado en él, y recorrer la senda que se le presenta ante sus pies.Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, admite que Sainz es su hombre si Daniel Ricciardo deja el equipo al final de la temporada 2018. Quieren renovar al australiano después de atar en corto a Max Verstappen con un nuevo contrato hasta el final de 2020."Es por eso que mantenemos a Carlos Sainz con una cesión, es por eso que tenemos opciones. Tenemos una red de seguridad, pero nuestro objetivo prioritario es mantener la alineación que tenemos", confirmaba Horner en declaraciones a la agencia Reuters.Ricciardo no tiene prisa para resolver su futuro, pero Red Bull quiere seguir con él. Si se confirma su continuidad, los austríacos perderán su opción sobre Sainz y éste podrá seguir en Renault a largo plazo."El próximo movimiento que haga Ricciardo a sus 28 años es muy importante para él así que, por supuesto, estoy seguro de que va a llevar tiempo asegurar que la decisión es la correcta para él, pero sabe la meta de forma muy clara y lo he hablado con él, le queremos en el equipo, si eso nos lleva otros seis meses, que así sea", ha añadido el jefe de Red Bull en palabras para el diario Salzburger Nachrichten.Red Bull se cubre sus espaldas por si se genera una vacante en su alineación, pero esta situación sólo beneficia a Sainz. El madrileño ya ha dejado atrás la pantalla de Toro Rosso y ahora se embarca en un camino que puede llevarle hasta la élite de la Fórmula 1. Con Red Bull o con Renault, está en sus manos recorrerlo.